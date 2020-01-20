В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

10:36

Три человека скончались в Китае от нового типа короновируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление городского комитета по вопросам здравоохранения города Ухань провинции Хубэй.

Общее количество заразившихся данным типом короновируса достигло 198 человек. Отмечается, что новые случаи заражения были зарегистрированы 18 и 19 января. Самому млашдшему пациенту 25 лет, самому пожилому - 89.

Симптомы заболевания начали проявляться до обращения к медикам. Изначально у пациентов наблюдалась повышенная температура, кашель и одышка.

"По состоянию на 22.00 (17.00 мск) 19 января, в городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 – в крайне тяжелом, три пациента скончались. Состояние остальных оценивается как стабильное", - говорится в заявлении властей города.

Из 817 человек, которые имели тесный контакт с больными, 727 уже выведены из-под медицинского наблюдения, 90 все еще остаются под наблюдением специалистов, симптомов заболевания у них пока не выявлено.

В конце декабря стало известно о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. После вирусологического исследования было объявлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.