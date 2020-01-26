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Стали известны первые симптомы нового коронавируса

15:16 26.01.2020
Стоп-кадр из видео
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Японский телеканал NHK рассказал о первых симптомах коронавируса нового типа.

Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией похожи на симптомы простуды и гриппа. Однако в дальнейшем у заболевших увеличивается температура. Кроме того, они начинают кашлять.

На первом этапе данного недуга могут проявляться другие признаки болезни. По данным СМИ, один из инфицированных несколько дней страдал диареей, но при этом у него отсутствовала температура, пишет Газета.RU.

Также медики выяснили, что первыми симптомами нового коронавируса могут  являться и другие проблемы с пищеварительной системой. По их данным, у инфицированных еще может болеть голова, быть тошнота и присутствовать общая слабость.

Число заболевших новым коронавирусом превысило две тысячи человек, число погибших -  56 человек.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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26.01.2020, 18:52
Гость: А вы думаете, для чего роют, огромные котлованы

в Китае, под предлогом постройки больниц, до 3 февраля?
26.01.2020, 18:32
Гость: Справка

Этот грипп -дело рук амеров с ослиными ушами. Их лаборатории находятся во всех странах, в том числе и в СНГ.
26.01.2020, 18:31
Гость: Гость

Это какой-то ненормальный без ника пишет под всеми статьями о коронавирусе глупости.
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