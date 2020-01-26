Стали известны первые симптомы нового коронавируса

15:16

Японский телеканал NHK рассказал о первых симптомах коронавируса нового типа.

Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией похожи на симптомы простуды и гриппа. Однако в дальнейшем у заболевших увеличивается температура. Кроме того, они начинают кашлять.

На первом этапе данного недуга могут проявляться другие признаки болезни. По данным СМИ, один из инфицированных несколько дней страдал диареей, но при этом у него отсутствовала температура, пишет Газета.RU.

Также медики выяснили, что первыми симптомами нового коронавируса могут являться и другие проблемы с пищеварительной системой. По их данным, у инфицированных еще может болеть голова, быть тошнота и присутствовать общая слабость.

Число заболевших новым коронавирусом превысило две тысячи человек, число погибших - 56 человек.