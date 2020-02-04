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Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

19:15 4.02.2020
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, "министерством иностранных дел и посольством РФ в Китае сейчас идет активная работа по окончательному определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй", пишет ТАСС.

Голикова сообщила, что, по данным министерства иностранных дел, предоставленным в оперативный штаб, в этот список сейчас входит 147 человек, среди которых 10 граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана.

Вице-премьер обратила внимание на то, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.

Она отметила, что согласно международным требованиям, Россия обязана поместить эвакуированных граждан под карантин сроком на две недели. "Мы будем за ними четко наблюдать. Не надо ничего бояться. Это абсолютно, еще раз повторяю, здоровые граждане. Все государства, которые эвакуировали своих граждан до нас, поступали и поступают ровно таким же образом", - отметила вице-премьер.

По словам вице-премьера, граждане других государств, эвакуированные из Китая самолетами ВКС вместе с россиянами, после завершения карантина по желанию будут отправлены на родину.

Темы: Коронавирус, Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.02.2020, 07:17
Гость: Гость

Думаю, заболевших изолируют, остальных отпустят.
05.02.2020, 01:49
Гость: Тоже врач

А что делать, если среди них обнаружится хоть один заражённый? Сжигать весь карантин вместе с персоналом и охраной?
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