Особенности иммунитета в полости рта

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Ротовая полость, как начальный участок желудочно-кишечного тракта, вступает в прямой контакт с различными микроорганизмами окружающей среды через пищу, жидкости и воздух

Это определяет ее важную роль в реализации иммунной защиты организма.

Существует два основных типа иммунной защиты:

- естественный или врожденный (неспецифический) иммунитет, состоящий в основном из генетически предопределенных и антиген-неспецифических защитных механизмов - барьерных функций кожи, слизистых оболочек и их секреции, нормальной микрофлоры, воспаления, различных гуморальных и клеточных факторов;

- адаптивный или приобретенный (специфический) иммунитет, который является функцией иммунной системы, и при его реализации инициируется антигенспецифический ответ для эффективной нейтрализации и сохранения информации о нем в клетках иммунной памяти.

Естественный иммунитет в полости рта

Естественные защитные механизмы существуют при рождении и до контакта организма с патогенами или другими инородными макромолекулами. Их реализация не меняется в зависимости от природы повреждающего агента и не является специфичной для конкретного возбудителя. Они реализуются посредством нескольких функций.

Барьерная функция слизистой оболочки полости рта носит преимущественно механический характер и препятствует проникновению микроорганизмов в подлежащие ткани. Это определяется степенью десквамации и кератинизации эпителия слизистой.

Например, эпителий в области щеки заменяется каждые 4 дня, а эпителий складок десны еще быстрее, что приводит к удалению прилипших (прикрепленных) микробов. Слизистые оболочки и зубы также покрыты муцином (слизистым веществом, содержащим гликозилированные белки), который удерживает микроорганизмы. Секреторные антитела IgA прикрепляются к различным бактериям и играют важную защитную роль. Путем непрерывного разделения выделений слюны и десны чужеродные агенты промываются и проглатываются, а затем желудочный сок разрушает их.

Механическое нарушение целостности слизистой оболочки в области венечных складок способствует проникновению микроорганизмов и появлению воспалений.

Секреция слюны и десен играет важную защитную роль против преходящей и патогенной (болезнетворной) микрофлоры. Из слюнных желез ротовой полости в течение ночи выделяется до 1,5 литра слюны с рН 6,8, что примерно равно воде (рН 7). Она очищает бактерии от слизистых оболочек и зубов и растворяет бактериальные ферменты, токсины и продукты обмена веществ, которые могут вызвать кариес или воспаление десен.

В слюне содержится ряд бактерицидных и бактериостатических агентов, в том числе:

- лизоцим - фермент, который расщепляет пептидогликан на бактериальной стенке и тем самым ингибирует развитие патогенных бактерий, таких как стрептококки, стафилококки, клебсиеллы, но не оказывает значительного влияния на представителей нормальной флоры;

- лактоферрин - связывает ионы железа, предотвращая их использование микроорганизмами;

- соединения - перекись водорода (H2O2), тиоциновые соединения;

- иммуноглобулины - наиболее важными являются секреторные антитела IgA;

- фагоцитарные клетки - макрофаги, нейтрофилы.

Важным для поддержания местного иммунитета в ротовой полости является также секреция десны, которая постоянно выводится из десен и смешивается со слюной. Она получается из плазмы крови и содержит большее количество лизоцима, компонентов системы комплемента, иммуноглобулинов всех классов и иммунных клеток. Считается, что корональная секреция образуется в результате постоянной воспалительной реакции, которая поддерживает резидентную микрофлору в складках десны.

Защитная функция комменсальных микроорганизмов является одним из основных факторов естественного иммунитета. Эубиоз (равновесие между видами) нормальной микрофлоры лежит в основе его антагонизма к болезнетворным микроорганизмам, которые попали снаружи. Они конкурируют за питательные вещества и рецепторы адгезии с местной флорой, и в нормальных условиях патогены не могут колонизировать полость рта. Таким образом, они механически вымываются слюной.

Иммунные клетки. Слюна и ее секрет содержат большое количество фагоцитарных клеток - полиморфноядерных лейкоцитов и макрофагов и меньшее количество лимфоцитов. Они попадают в слюну через секрецию десны и участвуют в борьбе с резидентной микрофлорой и патогенами. Клеточный состав слюны состоит преимущественно из полиморфноядерных фагоцитов (PMN), тогда как секреция десны включает PMN (90%) и лимфоциты до 10%.

Активность фагоцитарных клеток в секрете полости рта имеет важное значение для его защиты и, в случае нарушения функции, является предпосылкой возникновения воспалительных заболеваний. Например, у людей со здоровыми зубами количество фагоцитов в слюне составляет 100 тысяч на миллилитр, тогда как у людей с кариозными зубами оно может достигать 10 6 / мл.

Функция защитных клеток особенно хорошо представлена в тканях с очень хорошим кровоснабжением, таких как мягкие ткани, периодонт и пульпа. С началом воспалительного процесса и активацией фагоцитарной функции патогенные микроорганизмы разрушаются или не могут проникнуть в подлежащие ткани.

Особенности приобретенного иммунитета в полости рта

Адаптивный иммунитет является одной из основных функций иммунной системы. Для здоровья полости рта, а также для всего организма, лимфоидная ткань полости рта играет важную роль. Она представлена миндалинами (миндалинами неба, языка и горла), лимфоидной тканью слюнных желез и скоплением макрофагов, Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и плазматических клеток в слизистой оболочке (lamina propria).

Считается, что большое количество секреторных антител IgA проникает в слюну лимфоидных и плазматических клеток, присутствующих в слюнных железах. Соотношение Т- и В-лимфоцитов в секреции десны такое же, как в крови - 4/1. Это соотношение изменяется при воспалительных процессах за счет увеличения количества B-лимфоцитов и высокодифференцированных плазматических клеток, которые образуют антигенспецифичные антитела.

Большинство плазматических клеток синтезируют иммуноглобулины класса IgG, затем класс IgA и в очень небольшом количестве класса IgM.

Лимфоидные органы в полости рта являются первой линией защиты от микроорганизмов, которые проникают извне, проявляют местный иммунитет в полости рта, а также защищают органы дыхательной системы и организм в целом. Роль секретируемых иммуноглобулинов IgA (SIgA), вырабатываемых плазматическими клетками слюнных желез, является ведущей в формировании адаптивного иммунитета.

Гуморальный иммунитет в полости рта осуществляется с использованием антител класса IgA, IgG и IgM. Механизмы их защитной функции осуществляются в тканях, слюне и десневой жидкости. Они реализуются через:

- связывание с микроорганизмами и предотвращение их адгезии к слизистым оболочкам (секреторный IgA);

- образование комплекса антиген-антитело с последующей агглютинацией и фагоцитозом (IgG, IgM);

- утилизацию бактериальных ферментов, метаболитов и токсинов (IgA, IgG и IgM);

- опсонизацию (связывание клеточной стенки) бактерий (IgA, IgG);

- активацию системы комплемента для угнетения грамотрицательных бактериальных клеток (IgG и IgM);

- вирусную нейтрализацию (IgA, IgG и IgM) и другие.

Клеточно-опосредованный иммунитет в полости рта опосредуется Т-лимфоцитами и макрофагами, присутствующими в мягких тканях. Этот клеточно-опосредованный ответ реализуется против факультативных внутриклеточных микроорганизмов Т-хелперными лимфоцитами (CD4), а против внутриклеточных вирусов и бактерий - Т-цитотоксическими лимфоцитами (CD8).

Знание особенностей орального иммунитета и факторов, от которых он зависит, имеет важное значение для медицинской и стоматологической практики, поскольку позволяет проводить надлежащую профилактику, диагностику и лечение заболеваний в этой анатомической области.

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