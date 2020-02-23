Основные симптомы внематочной беременности

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Внематочная беременность имеет те же признаки, как и нормальное течение данного состояния

Речь идет о задержке менструации и набухших молочных железах. Даже специальный тест, как правило, показывает положительный результат. Существование эктопической беременности на фоне данных явлений определить не так просто, как хотелось бы.

Фото с сайта da-sha.ru

При этом следует заметить, что симптомы отклонения будут понемногу прогрессировать по мере того, как будет расти плодное яйцо вне матки.

Одним из главных признаков внематочной беременности считается возникновение болевого синдрома. В первые недели после задержки они могут быть вполне терпимыми. Женщину будут беспокоить боли тянущего характера, возникающие внизу живота. Такая боль будет отдавать в прямую кишку или поясницу. Достаточно быстро она будет усиливаться, приобретая колющий характер. Подобное состояние может сопровождаться тошнотой, рвотой, слабостью и головокружением. В данном случае не обойтись без экстренной помощи врача.

Примерно на сроке 6-8 недель (в этот период эмбрион начнет расти) у женщины может быть отмечено понижение артериального давления, учащение пульса. Иногда появляются обмороки, возможно начало внутреннего кровотечения. Прием обезболивающих препаратов крайне противопоказан.

Еще одним симптомом внематочной беременности служат мажущие кровяные выделения темно-красного цвета. Подобный симптом может иметь временный характер. Чаще всего они могут появляться после того, как произошла задержка менструации. Если у вас появились выделения, то обратите внимание, сопровождаются ли они болевым синдромом. В том случае, если он слабо выражен, то есть вероятность того, что у вас нормальная беременность. Однако при этом следует проверить, нет ли угрозы выкидыша.

Причины внематочной беременности

Основная причина патологического течения беременности может заключаться в воспалительных процессах, происходящих ранее в органах малого таза. Любое заболевание подобного характера способно привести к тому, что строение стенок маточных труб изменит свое функциональное состояние. В итоге имплантация способна произойти в любом из отделов маточной трубы.

Фото с сайта na4alodnja.ru

Еще одной причиной отклонения могут стать различные факторы. Так, при изменении свойств плодного яйца, возможно наступление внематочной беременности. К ней могут привести и анатомические особенности маточных труб. Использование какой-либо вспомогательной репродуктивной технологии также может привести к такому результату.

Последствия эктопической беременности

Если вы столкнулись с патологической беременностью, то вам стоит знать о том, каковы ее последствия. Стенки маточных труб не созданы для того чтобы служить местом развития плода. Именно поэтому происходит их чрезмерное натяжение и разрыв в дальнейшем. Бывают случаи, что такая беременность может закончиться проникновением эмбриона в область брюшной полости с кровью.

Процесс прерывания данного вида беременности происходит в сопровождении внутрибрюшного кровотечения, шока, обморока и с возникновением резких болей. В данном случае женщине нужна срочная госпитализация.

Способы диагностики внематочной беременности

Диагностировать отклонение в течении беременности можно на первых неделях. В первую очередь придется сдать анализ крови на ХГЧ. Далее рекомендуется проведение ультразвукового исследования области малого таза. И если даже после проведения данных обследований ваш диагноз остается под вопросом, то требуется назначение диагностической лапароскопии.

Эта процедура представляет собой операцию, проводимую под наркозом. Во время нее будет произведен тщательный осмотр органов малого таза. В случая подтверждения диагноза лапароскопия станет носить характер лечебной манипуляции.

