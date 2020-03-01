Аденовирусные инфекции у детей: симптомы и лечение

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Острое респираторное заболевание является самым распространенным диагнозом у детей в период сезонных инфекций

Виновниками данного недуга являются аденовирусы, симптомы напрямую зависят от типа вируса, которым произошло инфицирование, в осеннее-зимний период возможно заражение сразу несколькими типами аденовирусов.

Фото с сайта ruroditel.ru

В начальной стадии заболевания наблюдается умеренное повышение температуры, не выше 38 градусов, слизистые выделения из носа, слезоточивость, осиплость голоса вызванное воспалением верхних дыхательных путей.

В процессе болезни сначала появляется сухой, затем влажный кашель. Отдельные типы аденовирусов могут вызывать нарушения работы кишечника в виде диареи, иногда рвоты

Большие разногласия вызывает лечение аденовирусных инфекций у детей среди отечественных и зарубежных педиатров.

В российской педиатрии практикуется назначение иммуномодуляторов, хотя их эффективность не доказана практическими исследованиями на людях, но и побочных явлений в процессе лечения не выявлено.

Чем же лечить ребенка, заболевшего аденовирусной инфекцией?

Так как любое инфекционное заболевание сопровождается повышением температуры, необходимо увеличить объем употребляемой жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма, детям до трех лет лучше давать простую кипяченую воду, старшим морс из ягод без сахара. Вскипяченная вода имеет щелочную реакцию, что способствует ощелачиванию организма, вирусы размножаются в кислой среде, а в щелочной они погибают.

Поить больного нужно маленькими дозами с интервалом в 30 минут. Чтобы определить количество жидкости, вес ребенка умножаем на 30, например: вес 12 кг умножаем на 30 - получается 360 грамм это минимальный объем жидкости, который он должен выпить за сутки.

Фото с сайта ruroditel.ru

При заложенности носа лучше пользоваться детскими каплями на масляной основе.

От кашля хорошо зарекомендовали себя детские сиропы на основе лекарственных трав.

Не рекомендуется понижать температуру у ребенка, если она не превышает 38 градусов, организм должен сам бороться с инфекцией.

Все вирусы очень быстро погибают при понижении температуры в их среде обитания ниже 36 градусов, поэтому частые проветривания и влажная уборка помещения предотвратят повторное заражение и ускорят выздоровление.

Организм ребенка с хорошим иммунитетом сам справляется с инфекцией в течение семи дней. У ослабленных детей заболевание может вызвать осложнения в виде коклюша, бронхита и пневмонии.

Лечение осложнений назначает только врач.

Для профилактики заражения АВИ следует максимально ограничить контакт ребенка с уже заболевшим членом семьи. Передаются вирусы воздушно-капельным путем от больного человека или носителя.

В период сезонных пандемий детям, посещающим школу и детский сад, нужно утром обработать слизистую носа мазью или бальзамом для носа на масляной основе, защитная пленка ограничит попадание вирусов на слизистую.

После возвращения домой обильно промыть нос и слизистую горла солевым раствором.

Фото с сайта pixabay.com

Не стоит забывать, что восприимчивость к инфекциям напрямую зависит от иммунитета ребенка. Иммунные клетки продуцирует костный мозг, но в случае с вирусами большую роль играет состояние полезной микрофлоры кишечника.

Заражение аденовирусными инфекциями происходит через слизистые носоглотки, но размножаются они в кишечнике, поэтому у ребенка с достаточным содержанием полезных бактерий в кишечнике быстрее наступает выздоровление.

Это лишь минимальные рекомендации для родителей, стоит запомнить, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Нельзя заниматься самолечением ребенка антибиотиками, лучше обратиться к врачу педиатру.

