Болезни легких: виды, клиническая картина и лечение

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Дыхательная система (трахея, бронхи, легкие) выполняет жизненно важную функцию, необходимую для существования человеческого организма

Через дыхательную систему кислород поступает из атмосферного воздуха в кровь, а углекислый газ выделяется из крови в атмосферу, без чего жизнь невозможна. Дыхательная система также выполняет функцию голоса (фонация), что делает возможным речевое общение между людьми.

Клиническая картина

Острый трахеобронхит - это острое воспаление слизистой оболочки трахеи и бронхов. Слизистая оболочка воспаляется и покрывается патологическими выделениями. Причины имеют различную природу - вдыхание сухого, холодного или горячего воздуха, вдыхание загрязненного воздуха (оксиды азота, пары серы, аммиак и другие химические вещества), бактерии и вирусы при различных инфекционных заболеваниях (грипп, корь, коклюш, краснуха, клещи, стрептококки, стафилококки, пневмококки и др.). В течение болезни поражаются трахея, крупные бронхи, средний и дельта-бронх, а в случае осложнений - бронхиолы.

При легком расстройстве пациенты жалуются на общую утомляемость, сухой раздражающий кашель, а температура слегка повышается. При умеренном или сильном заболевании кашель становится более сильным и влажным, дыхание учащается, температура поднимается до 38 ° С и выше, появляется удушающая одышка. Через 4-6 дней острые признаки исчезают, кашель уменьшается, дыхание и температура нормализуются. Иногда в ходе болезни выделяется беловатая мокрота.

Лечение

Антибиотикотерапия - выбор при этом заболевании.

Острый фарингит

Воспаление слизистой оболочки глотки относится к наиболее распространенным заболеваниям и встречается в любом возрасте. Оно почти всегда начинается с носа, а затем покрывает все горло.

Острый фарингит редко встречается как отдельное заболевание. Чаще он является спутником или выражением других заболеваний (грипп, корь, скарлатина). Острый фарингит - это простуда, вдыхание влажного и холодного воздуха, питье холодных или очень горячих жидкостей. Все то снижает иммунную защиту организма.

Клиническая картина

Картина болезни выражается в сухости, жжении, раздражении и ощущении инородного тела в горле. При глотании возникает боль, которая распространяется на уши. Температура тела редко повышается.

К этим признакам также добавляют слабость и головную боль.

Лечение осуществляется антисептиками, назначаются растворы для полоскания горла. При аллергическом характере острого фарингита применяют антиаллергические медсредства. Рекомендуется витаминотерапия, иммуномодуляторы.

Парагрипп

Заболевание вызвано вирусами парагриппа. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем и здоровыми гражданами. Они выделяют вирус, кашляя, чихая и разговаривая посредством капель слюны, которые распространяют вирус в окружающей среде. Вирус проникает и размножается в слизистых оболочках дыхательных путей (носоглоточная трахея, бронхи), где вызывает воспалительную реакцию.

Клиническая картина

Первые признаки наблюдаются через 3-6 дней после заражения. Заболевание начинается с повышения температуры тела до 38 градусов, болезненного, покрасневшего горла и сухого кашля. У детей болезнь протекает тяжелее из-за носовой непроходимости и затрудненного дыхания.

Лечение такое же, как и при гриппе (противовирусная и симптоматическая терапия). Осложнения возникают редко.

Прогноз хороший. У детей с затрудненным дыханием и задержкой лечения прогноз серьезный.

Профилактика как у гриппа. Эффективная вакцина от парагриппа пока не создана.

Плеврит

Плеврит - это воспаление плевры (покрывающее двухслойную слизистую оболочку легких). При воспалении плевры между двумя ее слоями образуется утечка-экссудат. При сухом плеврите между двумя слоями плевры экссудат не выходит, но фибрин откладывается в виде сеточки. Когда между двумя плевральными слоями образуется жидкость невоспалительного происхождения, образуется сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность и другие болезненные состояния.

Плевральный выпот чаще всего является осложнением болезненного процесса в организме. Порой это вызвано прямым повреждением плевры от травм, опухолей, мезотелиомы и других. Чаще всего плевральный выпот наблюдается при воспалении - туберкулезе или вирусном или бактериально-нетуберкулезном воспалении легких и плевры.

Клиническая картина

Характерной жалобой является боль в груди. Она проявляется как процесс заживления, усиливается при вдыхании и сопровождается кашлем и икотой. Когда большое количество ткани скапливается между двумя плевральными слоями, появляется также одышка.

Брюшной плеврит (плевральный выпот)

Брюшной плеврит бывает острый и хронический. Острый плеврит обусловлен пневмонией, бронхоэктазией или абсцессом легкого. Он характеризуется повышенной температурой до 40 градусов по Цельсию, быстрым оттоком гноя в плевральную полость (между двумя плевральными слоями), тенденцией к прорыву и образованию свища через стенку грудной клетки наружу. Плевральный пневмонит чаще всего имеет туберкулезное происхождение.

Лечение плеврита проводится в стационаре. Используются антибактериальные средства (антибиотики, химиотерапевтические средства), анальгетики, кислород, отхаркивающие средства. По показанию проводится хирургическое лечение с удалением эмфиземы вместе с пораженной тканью плевры.

Прогноз острого неоваскулярного плеврита (туберкулезного происхождения) хороший. После адекватного лечения он излечивается с или без плевральных спаек. Прогноз гнойного плеврита и особенно туберкулезного плеврального выпота является серьезным, а в случае осложнений - неблагоприятным.

Пневмоторакс

Пневмоторакс - это наличие воздуха в плевральной полости. Причины для проникновения воздуха в плевральную полость различны.

Есть три типа пневмоторакса:

1. Спонтанный пневмоторакс - чаще всего поражает мужчин между 20-40 годами, зачастую с патологией легких. Причины: эмфизематозный разрыв, астма, фиброз, абсцесс бронхоплевральные свищи, рак легкого, туберкулез и т.д.

2. Травматический пневмоторакс вызывается биопсией, размещением плеврального дренажного катетера в центральной вене, реанимационными событиями, переломом ребра.

3. Клапанный пневмоторакс. Через клапанный комплекс поступает воздух в плевру в одном направлении, который не может найти выхода, вследствие чего возникает диспноэ, тахикардия, смещение средостения. Немедленная аспирация в этом случае может спасти жизнь.

Лечение (спонтанного) пневмоторакса является консервативным. Используются анальгетики, кислород, применяют аспирацию иглой плевральных областей и эвакуацию внутриплеврального воздуха.

Прогноз неосложненного пневмоторакса хороший. В большинстве случаев внутрибрюшинный воздух постепенно всасывается. Прогноз клапанного пневмоторакса является серьезным.

Профилактика заключается в устранении заболеваний, вредных причинных факторов и осложнений, приводящих к пневмотораксу.

Фото с сайта kinder-medcentr.ru

