Основные понятия о шизофрении

23:11

Когда человек начинает себя странно вести, родным и близким необходимо к нему присматриваться внимательнее, это может быть проявлением шизофрении.

Что она собой представляет и какие причины ее возникновения?

Психическое заболевание имеет довольно многообразную симптоматику. Это группа психических расстройств, которая сопровождается распадом реакций и мыслительных процессов. Если у человека наблюдается бред, галлюцинации, расстройства речи, бессвязность мыслей, то можно у него заподозрить это заболевание.

Причины шизофрении еще до конца не выяснены. Есть версии, что заболевание передается по наследству. Но это не было подтверждено учеными, да и зарегистрированные случаи шизофрении не несли наследственного характера.

Шизофрения может настигнуть любого человека. К этому может привести потеря работы, бедность, любовные неудачи. Замечена связь между приемом наркотиков и шизофренией. Особенно распространена она у амфетаминщиков. Даже симптомы употребления этого наркотического вещества схожи с проявлением шизофрении. Если наркоман скрывает эти проявления, у него не исключено в будущем обострение заболевания.

Существует связь с сезонностью. Люди, рожденные весной или зимой, наиболее подвержены этой напасти. Зарегистрированы случаи шизофрении среди беременных, которые получили болезнь в результате перенесенных инфекций.

Симптомы шизофрении делятся на два вида: позитивные и негативные. Первый вариант не несет окружающим практически никакой опасности, но его нельзя считать легким. Каждый из вариантов характеризуется своей особенностью.

К позитивным симптомам можно отнести бред, галлюцинации, навязчивые идеи и расстройства различных действий. К негативным – дрейф и эмоциональные расстройства.

Каким бы ни было проявление шизофрении, от болезни необходимо избавляться. Для постановки диагноза изучается анамнез человека, и происходит опрос его окружения. К окружению относятся близкие друзья, родственники, коллеги. За человеком наблюдают не менее месяца, чтобы вынести точный диагноз.

Шизофрению лечат не только медикаментозно. Параллельно подключают помощь психиатра и социального реабилитолога. Лечение должно происходить комплексно, с помощью близких людей больного. Это проводится для того, чтобы они имели понятие о том, как обращаться с человеком для полного его выздоровления.

После окончательного выздоровления человек должен как можно меньше подвергаться стрессу и неприятностям. В этом могут помочь его близкие. Чем лучше отношение к нему социума – тем больше шансов у человека опять стать полноценным.

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