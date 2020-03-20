Как победить хроническую усталость

12:32

Для современного общества хроническая усталость – настоящая эпидемия

И появляется она в нашей жизни, прежде всего, из-за наличия многочисленных стрессовых факторов, которые систематически воздействуют на наше психоэмоциональное состояние, как на работе, так и вне ее стен.

Однако избавиться от хронической усталости самостоятельно практически во всех случаях возможно. А еще лучше вовремя предугадать ее появление и принять соответствующие профилактические меры.

Ниже перечислены самые эффективные и, главное, проверенные способы, как с ней бороться и как от нее избавиться.

1. Как можно скорее поймите, недосыпание – первый признак хронической усталости, а своевременный сон гораздо важнее восьмичасового

Если вы соблюдаете сон длительностью 8 часов, но при этом засыпаете в два ночи и просыпаетесь в десять утра, то это категорически неверно. Для того чтобы выспаться, вам необходимо придерживаться наиболее правильного биоритма – засыпать до полночи, в 21-23 часа, и вставать рано утром, в 5-7 часов.

Если же вы чувствуете, что даже при своевременном отходе ко сну вам все равно не хватает 8 часов для восстановления, то не стоит заставлять себя подстраиваться под этот график насильно. Хотя бы несколько раз в неделю, допустим два выходных, спите ровно столько, сколько по вашим ощущениям вам действительно необходимо.

Пусть вы поспите десять часов вместо восьми и встанете не в шесть, а в восемь или девять утра, но после такого сна день будет более продуктивным и успешным во всех смыслах. Конечно, существуют такие уникумы, которым хватает от 5 до 7 часов сна в сутки, но это скорее исключение, чем правило.

2. Забудьте о понятии «каждый день – одно и то же»

Если вы устали от вашей работы и давно все привычные действия выполняете в полусонном режиме «на автомате», то вам следует немного разнообразить рабочий график. Во время обеденного перерыва можно прогуляться по парку, поиграть в новую игру на компьютере или телефоне, каждый раз пробовать новое блюдо или обедать в разных местах.

3. Попробуйте работать в новом режиме

Если вы все чаще не можете нормально «дожить» до конца рабочего дня, то вам неплохо бы испытать на себе систему 45:15. Ее смысл прост: из каждого рабочего часа сорок пять минут тратятся на работу, а оставшиеся – на мини-перерыв, направленный, в первую очередь, на разгрузку мозга и нервной системы.

Если же эти советы не помогают, то следует задуматься: а приносит ли вообще работа удовлетворение и радость. Вполне возможно, что мозг не хочет заниматься именно этим делом и подает знаки через хроническую усталость.

4. Сам себе лучший друг – это не бзик и никакая не прихоть

Часто люди игнорируют или подавляют в себе важную для каждого человека психологическую потребность – просто побыть наедине с собой. Мы тянемся за друзьями, новыми знакомствами и общением, которое создаёт мифическое чувство нужности.

На самом же деле, каждому человеку необходимо хотя бы раз в месяц (на крайний случай раз в два месяца) побыть наедине с собой. Не стоит проводить этот день дома. Гораздо лучше – съездить в свое любимое место, сходить в кинотеатр, кафе, на концерт – то есть сходить на настоящее свидание с самим собой.

Данная практика широко распространена в Америке и странах Европы. В некоторых странах даже существуют специальные заведения для свидания с самим собой. Это отличный отдых для организма и головного мозга. К тому же в такие моменты посещают самые глубокие мысли о жизни и рождаются гениальные планы на будущее.

5. Начните выполнять привычные действия по-новому

Совершение каждодневных наскучивших действий новыми методами и способами очень стимулирует работу головного мозга. Отличный пример – добираться до рабочего места каждый день новым маршрутом. Ученые уверяют, что до любого места можно добраться как минимум тремя различными способами. Стоит проверить это на практике!

Также можно взять и внести немного креатива по отношению к вашему рабочему месту – сделать перестановку, выкинуть залежавшиеся ненужные вещи или же добавить к интерьеру несколько новых приятных для вас вещичек.

6. Движение – жизнь!

В 90 % у офисных работников чувство усталости возникает из-за нехватки кислорода в головном мозге или же недостаточной «выносливости» кровеносных сосудов. Все эти симптомы возникают из-за недостаточной физической активности. Так что если организм устал от умственной работы, то лучшее решение – физическая нагрузка!

Конечно, не стоит злоупотреблять и тренироваться до полного изнеможения. Небольшая пробежка, партия в теннис или плаванье несколько раз в неделю – это уже жирный плюс к вашей положительной энергетике и здоровью.

7. Пейте еще больше!

Конечно же, это правило не относится к энергетикам и растворимому кофе. Такие напитки либо травят организм, либо дают энергию на незначительный срок. Самый лучший вариант для утоления жажды – соки, морсы, компоты, чай или же обычная очищенная Н2О. Эти напитки помогут организму справиться с обезвоживанием и поднимут работоспособность всех систем вашего организма на должный уровень. Иногда, кажется, что вы пьете достаточно, но в большинстве случаев, при подозрении на хроническую усталость, пить жидкости нужно еще больше, нежели вы привыкли.

8. Долой раздражители!

Этот девиз в первую очередь относится к телефонам, компьютерам и планшетам. Если работа неотрывно связана с ними, то нужно постараться уделять ей не более девяти часов в день. В течение дня максимально часто отдыхайте от сидячей позы – делайте простейшую суставную гимнастику и специальные упражнения для глаз. Также как можно чаще проветривайте помещение и при каждой возможности, не ленитесь, гуляйте на свежем воздухе.

Придерживайтесь предложенных рекомендаций, и вы никогда не попадете в сети хронической усталости. Добра, любви, здоровья и, конечно же, той работы, от которой вы получаете лишь удовольствие!

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