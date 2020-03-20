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Роспотребнадзор приступил к испытаниям вакцин против коронавируса

13:45 20.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний разработанной в ГНЦ ВБ «Вектор» вакцины против вируса COVID-19.

Она была создана как на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

Сообщается, что вакцины будут протестированы в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных (как правило, лабораторные мыши и крысы, хорьки, низшие приматы и другие). Данный этап является обязательным, так как необходимо убедиться в безвредности и эффективности препарата.

Во время испытаний исследователи намерены установить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, а также схему вакцинации.

По мнению ученых, внедрение вакцины будет возможно в четвертом квартале текущего года.

Темы: Коронавирус, Болезни и их лечение, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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20.03.2020, 15:18
Гость: Бандеровцам

тройную дозу фасоли из рогатки прямо в лоб!
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