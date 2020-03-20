Роспотребнадзор приступил к испытаниям вакцин против коронавируса

13:45

Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний разработанной в ГНЦ ВБ «Вектор» вакцины против вируса COVID-19.

Она была создана как на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

Сообщается, что вакцины будут протестированы в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных (как правило, лабораторные мыши и крысы, хорьки, низшие приматы и другие). Данный этап является обязательным, так как необходимо убедиться в безвредности и эффективности препарата.

Во время испытаний исследователи намерены установить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, а также схему вакцинации.

По мнению ученых, внедрение вакцины будет возможно в четвертом квартале текущего года.