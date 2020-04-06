Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

09:18

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сдать анализ можно по желанию и без назначения врача.

"Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии", — говорится в сообщаении Роспотребнадзора.

Специалист Роспотребнадзора будет приезжать к заказчику, инструктировать его, как самостоятельно взять мазок, а затем забирать материал на исследование. Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами.

Пока услуга на платной основе будет доступна для жителей Москвы и Подмосковья. В дальнейшем планируется охватить тестированием все российские регионы. Стоимость проведения тестирования не сообщается.

В марте частные лаборатории "Гемотест" и "Хеликс", а также клиника "Медси" начали платно делать тесты на COVID-19 в некоторых российских городах. В апреле тесты на коронавирус также начнут брать "Инвитро" и KDL. Последняя будет сотрудничать только с медицинскими организациями.