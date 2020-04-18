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В России за сутки выявлены 4 785 заболевших коронавирусом

11:52 18.04.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
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В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 36 793 заболевших.

За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах страны. Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2649 инфицированных, в столице уже 20 754 больных COVID-19. Еще 428 новых эпизодов в Подмосковье, 139 - в Петербурге.

Число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве, сообщает "Интерфакс!.

За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве - 162. За весь период по России выписано по выздоровлению - 3 057 человек.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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18.04.2020, 16:49
Гость: xmyr

Думаю шо это не предел, но пик как и обещал 2 НЕДЕЛИ НАЗАД , остается начало мая.
18.04.2020, 14:30
Гость: Ничего личного

А почему вы в день схождения благодарного огня, называете бездоказательно человека сатанистом. Кармы не боитесь?
18.04.2020, 13:24
Гость: скорее штаты

Заражение началось в Москве ещё в январе когда подскочила заболеваемость пневмонией в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (РБК). Как предполагают (тот же сатанист - Собянин) что олигархи завезли с курортов. Т.е. вирус заблаговременно начали распространять ещё до Китая или примерно в то же время.
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