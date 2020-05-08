Почему болит спина
Что нужно знать о боли в спине
Боль в спине может ощущаться как тупая постоянная боль или внезапная резкая боль.
Фото с сайта spine.guru
Ваша спина может болеть в одной определенной части, или боль может распространиться по всей вашей спине.
Множество разных причин может вызвать боль в спине, например, физические проблемы со спиной или другие заболевания.
Чтобы выяснить причину вашей боли в спине, врачи могут взять ваш медицинский и семейный анамнез, назначить вам медицинский осмотр и заказать необходимые анализы.
Врачи лечат боль в спине несколькими способами, такими как лекарства, другие методы лечения и операции.
Вы можете предотвратить боль в спине, вызванную чрезмерным использованием или неправильным движением.
Жить с болью в спине может быть трудно; однако, у большинства людей значительное улучшение их состояния наблюдается в течение первых 6 недель.
Что такое боль в спине?
Боль в спине является одной из самых распространенных медицинских проблем. Это может напоминать тупую постоянную боль или внезапную резкую боль. Боль в спине может возникнуть в результате:
- Несчастного случая или травмы.
- Падения.
- Подъема тяжестей.
- Изменений, которые происходят в позвоночнике с возрастом.
- Нарушений и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Лечение зависит от причины и симптомов вашей боли. Вы можете сделать что-то, чтобы улучшить свое здоровье и снизить вероятность развития хронической (длительной) боли в спине.
У кого чаще возникают боли в спине?
У любого человека могут возникнуть боли в спине. Вы можете быть более склонны к болям в спине из-за следующего:
- Уровень физической подготовки: боль в спине чаще встречается у людей, которые не в форме. Вы также можете получить боль в спине, если вы слишком много тренируетесь после того, как некоторое время не проявляете активности.
- Ожирение: если у вас избыточный вес или ожирение, это может вызвать болевые приступы в области спины.
- Факторы риска, связанные с работой: рабочие места, требующие тяжелой физической нагрузки, толкания, вытягивания или скручивания также могут повредить спину.
- Работа за столом также может сыграть свою роль, особенно если вы сутулитесь или целый день сидите в неудобном кресле.
- Возраст: Вы можете испытывать боль в спине, когда становитесь старше, особенно после 45 лет.
- Семейная история: Ваши гены играют роль в некоторых расстройствах, которые вызывают боль в спине.
Какие виды болей в спине?
Вы можете чувствовать внезапно возникшую боль в спине. Она обычно длится от нескольких дней до нескольких недель.У вас может быть боль в спине, которая длится дольше, например, от 4 до 12 недель или более.
Каковы симптомы боли в спине?
Ваша спина может болеть в одной определенной части или может распространиться по всей вашей спине. Это также может вызвать боль в других областях, таких как:
- Ягодицы.
- Ноги.
- Брюшная полость.
В зависимости от типа, причины и местоположения, боль в спине может усилиться при :
- Подъемах и изгибах.
- Отдыхе.
- Стоя или сидя.
Эта боль внезапно приходит и уходит. Вы также можете чувствовать скованность по утрам, когда просыпаетесь, и боль может усиливаться при движении.
Вам следует обратиться к врачу, если ваша боль не проходит через несколько недель или если у вас болит спина и вы чувствуете:
- Онемение и покалывание.
- Очень сильную боль в спине, которая не проходит после приема лекарств.
- Боли в спине после падения или травмы.
Боли в спине вместе с:
- Проблемой мочеиспускания.
- Слабостью, болью или онемением в ногах.
- Лихорадкой.
- Потерей веса.
Фото с сайта yandex.ru/health
Что вызывает боль в спине?
Множество разных причин может вызвать боль в спине, например, физические проблемы со спиной. Например:
- Вывих.
- Напряжение.
- Грыжа межпозвоночного диска.
- Сломанные кости.
Другие заболевания могут вызвать боль в спине, в том числе:
- Артрит.
- Остеопороз.
- Камни в почках или инфекции.
- Опухоли.
Как лечится боль в спине?
Врачи лечат боль в спине с помощью лекарств, других методов лечения и хирургического вмешательства. Лекарства могут помочь облегчить боль или расслабить напряженные мышцы.
Кроме того, ваш врач может сказать вам:
- Использовать холодные компрессы, чтобы уменьшить боль в спине и горячие компрессы, чтобы увеличить приток крови и помочь вам справиться с болевыми приступами.
- Ограничить действия или упражнения, которые вызывают боль или ухудшают ее, однако не стоит полностью ограничивать себя в физической активности. Медленно увеличивайте физические нагрузки, по мере того, как вы можете.
- Пройти курс физиотерапии, чтобы помочь укрепить мышцы, которые поддерживают спину.
- Держать свое тело в правильном положении, особенно когда вы поднимаете, толкаете или тянете что-то.
- Придерживаться здоровых привычек, таких как физические упражнения, регулярный сон, правильное питание и отказ от курения.
Ваш врач может порекомендовать хирургическое вмешательство, если все другие попытки лечения не уменьшили вашу боль в спине. Тем не менее, операция подходит далеко не всем и каждый случай решается индивидуально.
Жизнь с болями в спине
Жить с болью в спине может быть трудно; однако большинство людей чувствуют себя лучше в течение 6 недель. Не забудьте следовать указаниям вашего доктора. Эти советы помогут вам справиться с болью:
- Медленно добавляйте упражнения и поговорите со своим врачом о тех видах упражнений, которые лучше всего подходят вам, или о тех, которые вам не следует выполнять.
- Когда вы долго сидите, вставайте, двигайтесь и часто меняйте положение.
- Носите туфли, которые хорошо себя чувствуют и имеют низкий каблук.
- Проезжая длинный путь, попробуйте использовать поддержку за спиной и часто останавливайтесь, чтобы встать и походить.
- Спите на боку и положите маленькую подушку между коленями. Если вы склонны спать на спине, положите подушку под колени. Если возможно, старайтесь не спать на животе.
- Ограничьте ваш вес.
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Могу ли я предотвратить боль в спине?
Вы можете предотвратить боль в спине, которая возникает из-за чрезмерных нагрузок или неправильных движений. Следующие советы могут помочь:
- Регулярно делайте физические упражнения, чтобы ваши мышцы спины были сильными. Упражнения, которые повышают равновесие и силу, могут снизить риск падения и травмы спины или перелома костей. Благоприятно скажется занятие йогой.
- Придерживайтесь здоровой диеты с достаточным количеством кальция и витамина D, которые помогут сохранить ваш позвоночник крепким.
- Поддерживайте здоровый вес, чтобы избежать нагрузки на спину.
- Если вам нужно поднять что-то тяжелое, используйте мышцы ног и живота, а не спину.