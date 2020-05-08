Почему болит спина

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Что вызывает боль в спине и как ее лечить?

Что нужно знать о боли в спине

Боль в спине может ощущаться как тупая постоянная боль или внезапная резкая боль.

Фото с сайта spine.guru

Ваша спина может болеть в одной определенной части, или боль может распространиться по всей вашей спине.

Множество разных причин может вызвать боль в спине, например, физические проблемы со спиной или другие заболевания.

Чтобы выяснить причину вашей боли в спине, врачи могут взять ваш медицинский и семейный анамнез, назначить вам медицинский осмотр и заказать необходимые анализы.

Врачи лечат боль в спине несколькими способами, такими как лекарства, другие методы лечения и операции.

Вы можете предотвратить боль в спине, вызванную чрезмерным использованием или неправильным движением.

Жить с болью в спине может быть трудно; однако, у большинства людей значительное улучшение их состояния наблюдается в течение первых 6 недель.

Что такое боль в спине?

Боль в спине является одной из самых распространенных медицинских проблем. Это может напоминать тупую постоянную боль или внезапную резкую боль. Боль в спине может возникнуть в результате:

- Несчастного случая или травмы.

- Падения.

- Подъема тяжестей.

- Изменений, которые происходят в позвоночнике с возрастом.

- Нарушений и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Лечение зависит от причины и симптомов вашей боли. Вы можете сделать что-то, чтобы улучшить свое здоровье и снизить вероятность развития хронической (длительной) боли в спине.

У кого чаще возникают боли в спине?

У любого человека могут возникнуть боли в спине. Вы можете быть более склонны к болям в спине из-за следующего:

- Уровень физической подготовки: боль в спине чаще встречается у людей, которые не в форме. Вы также можете получить боль в спине, если вы слишком много тренируетесь после того, как некоторое время не проявляете активности.

- Ожирение: если у вас избыточный вес или ожирение, это может вызвать болевые приступы в области спины.

- Факторы риска, связанные с работой: рабочие места, требующие тяжелой физической нагрузки, толкания, вытягивания или скручивания также могут повредить спину.

- Работа за столом также может сыграть свою роль, особенно если вы сутулитесь или целый день сидите в неудобном кресле.

- Возраст: Вы можете испытывать боль в спине, когда становитесь старше, особенно после 45 лет.

- Семейная история: Ваши гены играют роль в некоторых расстройствах, которые вызывают боль в спине.

Какие виды болей в спине?

Вы можете чувствовать внезапно возникшую боль в спине. Она обычно длится от нескольких дней до нескольких недель.У вас может быть боль в спине, которая длится дольше, например, от 4 до 12 недель или более.

Каковы симптомы боли в спине?

Ваша спина может болеть в одной определенной части или может распространиться по всей вашей спине. Это также может вызвать боль в других областях, таких как:

- Ягодицы.

- Ноги.

- Брюшная полость.

В зависимости от типа, причины и местоположения, боль в спине может усилиться при :

- Подъемах и изгибах.

- Отдыхе.

- Стоя или сидя.

Эта боль внезапно приходит и уходит. Вы также можете чувствовать скованность по утрам, когда просыпаетесь, и боль может усиливаться при движении.

Вам следует обратиться к врачу, если ваша боль не проходит через несколько недель или если у вас болит спина и вы чувствуете:

- Онемение и покалывание.

- Очень сильную боль в спине, которая не проходит после приема лекарств.

- Боли в спине после падения или травмы.

Боли в спине вместе с:

- Проблемой мочеиспускания.

- Слабостью, болью или онемением в ногах.

- Лихорадкой.

- Потерей веса.

Фото с сайта yandex.ru/health

Что вызывает боль в спине?

Множество разных причин может вызвать боль в спине, например, физические проблемы со спиной. Например:

- Вывих.

- Напряжение.

- Грыжа межпозвоночного диска.

- Сломанные кости.

Другие заболевания могут вызвать боль в спине, в том числе:

- Артрит.

- Остеопороз.

- Камни в почках или инфекции.

- Опухоли.

Как лечится боль в спине?

Врачи лечат боль в спине с помощью лекарств, других методов лечения и хирургического вмешательства. Лекарства могут помочь облегчить боль или расслабить напряженные мышцы.

Кроме того, ваш врач может сказать вам:

- Использовать холодные компрессы, чтобы уменьшить боль в спине и горячие компрессы, чтобы увеличить приток крови и помочь вам справиться с болевыми приступами.

- Ограничить действия или упражнения, которые вызывают боль или ухудшают ее, однако не стоит полностью ограничивать себя в физической активности. Медленно увеличивайте физические нагрузки, по мере того, как вы можете.

- Пройти курс физиотерапии, чтобы помочь укрепить мышцы, которые поддерживают спину.

- Держать свое тело в правильном положении, особенно когда вы поднимаете, толкаете или тянете что-то.

- Придерживаться здоровых привычек, таких как физические упражнения, регулярный сон, правильное питание и отказ от курения.

Ваш врач может порекомендовать хирургическое вмешательство, если все другие попытки лечения не уменьшили вашу боль в спине. Тем не менее, операция подходит далеко не всем и каждый случай решается индивидуально.

Жизнь с болями в спине

Жить с болью в спине может быть трудно; однако большинство людей чувствуют себя лучше в течение 6 недель. Не забудьте следовать указаниям вашего доктора. Эти советы помогут вам справиться с болью:

- Медленно добавляйте упражнения и поговорите со своим врачом о тех видах упражнений, которые лучше всего подходят вам, или о тех, которые вам не следует выполнять.

- Когда вы долго сидите, вставайте, двигайтесь и часто меняйте положение.

- Носите туфли, которые хорошо себя чувствуют и имеют низкий каблук.

- Проезжая длинный путь, попробуйте использовать поддержку за спиной и часто останавливайтесь, чтобы встать и походить.

- Спите на боку и положите маленькую подушку между коленями. Если вы склонны спать на спине, положите подушку под колени. Если возможно, старайтесь не спать на животе.

- Ограничьте ваш вес.

Фото с сайта pixabay.com

Могу ли я предотвратить боль в спине?

Вы можете предотвратить боль в спине, которая возникает из-за чрезмерных нагрузок или неправильных движений. Следующие советы могут помочь:

- Регулярно делайте физические упражнения, чтобы ваши мышцы спины были сильными. Упражнения, которые повышают равновесие и силу, могут снизить риск падения и травмы спины или перелома костей. Благоприятно скажется занятие йогой.

- Придерживайтесь здоровой диеты с достаточным количеством кальция и витамина D, которые помогут сохранить ваш позвоночник крепким.

- Поддерживайте здоровый вес, чтобы избежать нагрузки на спину.

- Если вам нужно поднять что-то тяжелое, используйте мышцы ног и живота, а не спину.

