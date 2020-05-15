Бронхоэктазия: лечение и реабилитация бронхоэктаз

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В настоящее время наблюдается рост числа исследований, направленных на изучение способов лечения больных с бронхоэктазией

Клиническая симптоматика не однородна и варьируется от кашля и рецидивирующего бронхита до одышки и дыхательной недостаточности. Главным симптомом, свидетельствующем о наличии бронхоэктаз, является хронический кашель с гнойной мокротой, выделяемой ежедневно.

Бронхоэктазия — это хроническое заболевание воспалительного характера, развитие которого спровоцировано повторным повреждением мелких и средних бронхов, вызывающим стойкую дилатацию и нарушение архитектоники. При определении заболевания применяется метод МСКТ (многослойной спиральной компьютерной томографии): диаметр бронха на сделанных снимках превышает диаметр сопровождающей бронх ветви легочной артерии, бронх не имеет характерной конусной формы.

На сегодняшний день распространенность заболевания не установлена. Бронхоэктазия характеризуется значительными колебаниями в разных возрастных и гендерных группах. Заболевание имеет различные причины возникновения, основной из которых является перенесенная респираторная инфекция. При постановке диагноза задача пульмонолога прежде всего заключается в определении ключевой причины, спровоцировавшей развитие заболевания. Врач также обязан провести скрининг на наличие бронхоэктазов у пациентов с:

- иммунодефицитом;

- аллергическим бронхолегочным аспергиллезом (АБЛА);

- туберкулезом;

- муковисцидозом.

Бронхоэктатическая болезнь представляет собой гетерогенное воспалительное заболевание хронического характера, вызванное многочисленными причинами, обострение которого, как правило, сопряжено с:

- падением качества жизни;

- сокращением показателей легочной функциональности;

- ростом количества госпитализаций;

- увеличению смертельных исходов.

Благодаря появлению новейших подходов в диагностике и терапии бронхоэктазии контроль ее течения значительно улучшился. Однако до сих пор существуют вопросы, ответы на которые не были найдены. Именно этим обусловлена необходимость проведения дальнейших исследований по изучению болезни.

Терапия заболевания главным образом направлена на сокращение частоты обострений и снижение выраженности симптоматики.

К ключевым принципам ведения больных бронхоэктазией относятся:

- терапия патологии, спровоцировавшей развитие болезни;

- мониторинг активности заболевания, включая исследования легочной функции и регулярных посевов мокроты;

- проведение дренирования дыхательных путей и антибактериального лечения.

Реабилитация легких и основные способы очистки дыхательной системы

В основе лечения бронхоэктазии любой степени тяжести лежит физиотерапия органов грудной клетки, ориентированная на пациента и преследующая цель удалить секрет посредством применения нефармакологических методов. Дополнительное проведение ряда упражнений, относящихся к легочной реабилитации, является неотъемлемым элементом комбинированной терапии таких заболеваний как:

- хроническая обструктивная болезнь легких;

- хронический бронхит.

Проведение лечения при помощи антибиотиков

Оптимальным периодом проведения антибактериального лечения обострений заболевания являются две недели. Для обострения бронхоэктазии характерно ухудшение следующих симптомов:

- увеличение объема мокроты с нарастанием или без нарастания хрипов;

- кашель с выделением гнойной мокроты;

- одышка и кровохарканье и/или общее недомогание.

Введение антибиотиков внутривенно рекомендовано в случае неэффективного перорального лечения, во время госпитализации или обнаружения устойчивых бактерий in vitro. Хроническая колонизация P. aeruginosa влечет более тяжелое течение бронхоэктазии, провоцирует учащение обострений и в разы увеличивает вероятность смертельного исхода. Данные факторы приводят к росту патогенности P. aeruginosa и ее способностям по образованию биопленки. Как результат происходит снижение эффективности стандартного лечения при помощи антибиотиков. В таком случае применение эрадикационной терапии является вполне оправданным.

Лекарственные средства, подавляющие кашель

Лечение заболевания при помощи мукоактивных препаратов показано в случае его обострений или хронического течения. Пациентам назначаются ингаляционные и пероральные средства, способствующие разжижению мокроты и скорейшему ее отхаркиванию, что снижает продолжительность и частоту обострений, а также уменьшает симптомы. Пероральные медикаменты (включая карбоцистеин) как правило используются при лечении бронхоэктазии.

Препараты, обладающие противовоспалительными свойствами

Группа противовоспалительных медикаментов включает широкий перечень препаратов, в том числе:

- глюкокортикостероиды (ГКС);

- антагонисты рецепторов лейкотриенов, представленные в клинических исследованиях при терапии бронхиальной астмы, хронического бронхита и ХОБЛ, но не изученные при лечении бронхоэктазии;

- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

Каждый из них характеризуется специфическим воздействием на организм, в зависимости от чего различные препараты назначаются для длительного или краткосрочного лечения.

Макролидные медикаменты

Лекарственные средства данной группы показаны при длительном лечении большого количества респираторных заболеваний. Механизм действия макролидных лекарственных средств изучался в ходе многочисленных научных исследований, по результатам которых было установлены их противомикробные, иммуномодулирующие и противовоспалительные свойства. Сегодня доступна информация о применении препаратов данной группы при длительной терапии диффузных панбронхиолитов и муковисцидоза. В ходе трех крупных исследований, проведенных в 2012–2013 годах в Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах, была дана оценка эффективности приема макролидов. Каждое исследование продемонстрировало сокращение частоты обострений и внушительное улучшение показателей степени их тяжести. Также был отмечен рост качества жизни при незначительных изменениях легочной функции. Перед тем, как приступить к длительному лечению макролидами, стоит непременно исключить применение нетуберкулезных микобактериозов.

Заслуживает внимания и доставка препаратов в легкие, осуществляемая аэрозольным и ингаляционным способами. В данном случае высокие концентрации медикаментов поступают в дыхательные пути с минимальными системными побочными эффектами. В ходе исследований было выявлено улучшение вторичных критериев оценки:

- снижение концентрации бактерий;

- повышение качества жизни.

Проведение дополнительных исследований по изучению новых лекарственных средств, предназначенных для длительной противовоспалительной терапии, намечено не ближайшее будущее. Можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается рост числа исследований, направленных на изучение способов лечения больных с бронхоэктазией. Это вызвано увеличением распространенности заболевания.