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Сотрудники НИЦЭМ Гамалеи испытали на себе вакцину от COVID-19

10:13 22.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) рассказали о неофициальном тестировании вакцины против коронавируса COVID-19.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора центра академика РАН Александра Гинцбурга, вакцину испыали на себе сами разработчики. "Они не столько на себе испытали, сколько себя защитили для того, чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой", - рассказал Гинцбург.

Академик рассказал, что опыт вакцинации оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено. 

О том, сколько человек испытали на себе вакцину от COVID-19 не сообщается, отмечается, что это "широкий круг сотрудников центра: разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи".

Речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса со встроенным геном коронавируса SARS-CoV-2, разработкой которого занимается НИЦЭМ Гамалеи. 

Темы: Коронавирус, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Вакцинация
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Комментарии читателей
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22.05.2020, 15:31
Гость: Да ладна

Они сначала на нас испытают, а потом уже будут выбирать
22.05.2020, 15:28
Гость: Сто

тыщ миллионов.
22.05.2020, 13:59
Гость: д. советник

Прожил полтинник и впервые вижу что бы с гриппом боролись летом. Сейчас время чумы, холеры, дизентерии.
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