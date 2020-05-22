Сотрудники НИЦЭМ Гамалеи испытали на себе вакцину от COVID-19

10:13

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) рассказали о неофициальном тестировании вакцины против коронавируса COVID-19.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора центра академика РАН Александра Гинцбурга, вакцину испыали на себе сами разработчики. "Они не столько на себе испытали, сколько себя защитили для того, чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой", - рассказал Гинцбург.

Академик рассказал, что опыт вакцинации оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.

О том, сколько человек испытали на себе вакцину от COVID-19 не сообщается, отмечается, что это "широкий круг сотрудников центра: разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи".

Речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса со встроенным геном коронавируса SARS-CoV-2, разработкой которого занимается НИЦЭМ Гамалеи.