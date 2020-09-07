Росздравнадзор выявил неточность статистики смертности от COVID-19

19:21

Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом.

Медицинские учреждения по-разному кодируют причины смерти пациентов, умерших на койках в стационарах, предназначенных для лечения больных COVID-19. Часть из них регистрируются как умершие от сердечно-сосудистых и других заболеваний, а не от COVID-19. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».

Такой вывод был сделан на основе данных анализа медицинских карт пациентов.

«Было поручение проанализировать все летальные исходы в «ковидных» стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», — приводит слова Самойловой Медвестник.

По словам главы Росздравнадзора, то, каким образом шифровалась смертность от коронавируса в «ковидных» стационарах, должно стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее».

Ранее Самойлова сообщила, что за шесть месяцев 2020 года в России отмечается рост смертности, в том числе из-за новой коронавирусной инфекции и из-за карантинных ограничений. В отдельных регионах наблюдается значительный прирост смертности — более 1000 человек.

По словам Самойловой, в период эпидемии пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями испытывали сложности с получением необходимой медицинской помощи из-за перепрофилирования или закрытия стационаров на карантин. С момента официального объявления пандемии — с 1 марта по 1 августа 2020 года — число обращений в Росздравнадзор по поводу оказания медицинской помощи выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Когда на карантин закрывались региональные сосудистые центры, онкологические диспансеры и учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, эти пациенты фактически оставались без медицинской помощи», — отметила глава Росздравнадзора.