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Росздравнадзор выявил неточность статистики смертности от COVID-19

19:21 7.09.2020
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Фото с официального сайта ведомства

Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. 

Медицинские учреждения по-разному кодируют причины смерти пациентов, умерших на койках в стационарах, предназначенных для лечения больных COVID-19. Часть из них регистрируются как умершие от сердечно-сосудистых и других заболеваний, а не от COVID-19. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».

Такой вывод был сделан на основе данных анализа медицинских карт пациентов.

«Было поручение проанализировать все летальные исходы в «ковидных» стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», — приводит слова Самойловой Медвестник.

По словам главы Росздравнадзора, то, каким образом шифровалась смертность от коронавируса в «ковидных» стационарах, должно стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее».

Ранее Самойлова сообщила, что за шесть месяцев 2020 года в России отмечается рост смертности, в том числе из-за новой коронавирусной инфекции и из-за карантинных ограничений. В отдельных регионах наблюдается значительный прирост смертности — более 1000 человек.

По словам Самойловой, в период эпидемии пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями испытывали сложности с получением необходимой медицинской помощи из-за перепрофилирования или закрытия стационаров на карантин. С момента официального объявления пандемии — с 1 марта по 1 августа 2020 года — число обращений в Росздравнадзор по поводу оказания медицинской помощи выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Когда на карантин закрывались региональные сосудистые центры, онкологические диспансеры и учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, эти пациенты фактически оставались без медицинской помощи», — отметила глава Росздравнадзора.

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 02:13
Гость: ржу не могу

конечно ошиблись! умер дед от много лет, а на самом деле от ковида. под машину попал - ошибочка! от ковида погиб!
07.09.2020, 22:35
Гость: Сократ

Как врали в статистике про COVID-19, так и будут врать - не диагностировать, скрывать случаи заражения и прочее. Знакомая сотрудница в своей больнице заболела ОРВИ - и выяснилось, что главврач вообще запретил брать мазки на COVID-19 у сотрудников. Хотя в этой больнице имеется перепрофилированное отделение для больных с COVID-19. В которое все врачи по очереди бегают для консультаций, чтобы получать доплаты за эту заразу.
07.09.2020, 22:24
Гость: Сергей

Спасибо за информацию.
Очевидно, что есть стационары, которые натягивали статистику смертности от ковида. Это очевидно, потому что в апреле смертность не натягивали, и она составляла четверть от всех умерших (это статистика, сколько там было реально умерших от ковида - тоже большой вопрос). Затем статистику стали активно натягивать и в мае уже она составляла половину от всех умерших, в июне-июле 1/3 (просто с середины июня карантин в Москве и по стране стали ослаблять и число смертей уменьшилось).
Есть также информация, что были попытки не только умерших от болезней, но даже погибших в ДТП скорая помощь пыталась записать в ковид.
Теперь обнаружилось, что некоторые (не все!) ковид-стационары записывали в ковид всех подряд. И большая начальница удивляется, почему были стационары, даже специально переделанные под ковид, которые не всех умерших записывали в статистику ковид. Что нашлись среди врачей порядочные люди - это непорядок.
Однако в любом случае, спасибо за информацию. Будем учитывать.
07.09.2020, 22:18
Гость: Это очевидно!

!!! Вот почему увеличилась смертность: «в период эпидемии пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями испытывали сложности с получением необходимой медицинской помощи из-за перепрофилирования или закрытия стационаров на карантин». А ещё от страха и стресса. И от потери работы.
07.09.2020, 21:10
Гость: Leon

Собянину на радость.А может быть и с его подачи.
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