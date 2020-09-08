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В России выписали первый штраф за отсутствие теста на коронавирус

20:04 8.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

В Санкт-Петербурге выписан первый в России штраф за отсутствие теста на коронавирус после возвращения из-за границы. За данное нарушение гражданину придется заплатить 15 000 рублей.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, мужчина вместе с детьми прилетел из Малаги (Испания), где с бывшей супругой делил имущество. 

В итоге, решением Зеленогорского районного суда Санкт-Петербурга гражданин был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в 3-дневный срок со дня прибытия в Россию информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР.  

Отметим, что с 1 августа 2020 года данная проверка является обязательной для всех жителей страны, которые возвращаются из-за рубежа. В течение трех дней гражданам необходимо сдать тест и внести его результаты в специальную анкету на портале Госуслуг. Данные правила касаются и детей и взрослых. Они заменили собой обязательную самоизоляцию на 14 дней.

Темы: Коронавирус, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 21:37
Гость: XeX

По прилету в РФ - немедленно требуйте у таможенника результаты его теста на лепру. Он стоит там целый день - мимо него проходят тысячи людей. Он может заразиться лепрой и представлять эпидемическую опасность. И вас заразить. Поэтому перед тем как у вас требовать тест на ковид-19 - пусть сначала покажет результаты своего теста на лепру. Сделанного в течение 3 последних дней.
08.09.2020, 21:27
Гость: demos

Вон оно чо, Михалыч! Оказывается, если поедешь в переполненном общественном транспорте у нас в России, то никакой справки не надо, а если отдохнёшь на курорте заграницей, то непременно в 72 часа предъяви справку. Вот только непонятно, чем курортный вирус опаснее исконно нашего российского?
08.09.2020, 21:17
Гость: SS

Штраф не платить - подавать в суд. Не имеют право по Конституции такой тест требовать. Сам тест должен быть сертицфицированым медицинским продуктом, иметь золотой стандарт, калибрационные проверки, пройти три стадии клинических испытаний с эталонной группой сравнения (это занимает несколько лет)- ничего этого и в помине нет. Нет даже единого стандарта производства теста неизвестно, на что. И даже если бы он прошел все эти испытания - без каких-либо обьективных медициснких доказатесльств "заразности" или опасности человека для окружающих- никто не в праве никаких тестов требовать. Мужчина может в ответ потребовать от таможенника, котoрый держал его паспорт пройти тест на ВИЧ - мало ли что...
08.09.2020, 21:12
Гость: Гы-гы- Они заменили собой обязательную

самоизоляцию на 14 дней.

Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2020/09/08/zakonotvorcheskaya-deyatelnost-v-rossii/878579-v-rossii-vypisali-pervyi-shtraf-za

Какая прелесть. А если у прибывших инкубационный период?
Если завтра - послезавтра он уже заболеет... и пойдёт всех заражать, так получается.
Такого безобразия нет даже на Украине.
Там прибывший садится на карантин и дважды в день отсылает куда следует свои фото в фас и профиль на фоне домашнего интерьера.
08.09.2020, 21:09
Гость: с 1 августа 2020 года данная проверка

является обязательной для всех жителей страны, которые

Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2020/09/08/zakonotvorcheskaya-deyatelnost-v-rossii/878579-v-rossii-vypisali-pervyi-shtraf-za
НУ ТАК И ДЕЛАЙТЕ . прям сразу по прибытию. в аэропорту... экспресс-тест.
Лишь бы штраф слупить....
Читаем ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИППОЛИНО .Джанни Родари
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