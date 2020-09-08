В России выписали первый штраф за отсутствие теста на коронавирус

20:04

В Санкт-Петербурге выписан первый в России штраф за отсутствие теста на коронавирус после возвращения из-за границы. За данное нарушение гражданину придется заплатить 15 000 рублей.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, мужчина вместе с детьми прилетел из Малаги (Испания), где с бывшей супругой делил имущество.

В итоге, решением Зеленогорского районного суда Санкт-Петербурга гражданин был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в 3-дневный срок со дня прибытия в Россию информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР.

Отметим, что с 1 августа 2020 года данная проверка является обязательной для всех жителей страны, которые возвращаются из-за рубежа. В течение трех дней гражданам необходимо сдать тест и внести его результаты в специальную анкету на портале Госуслуг. Данные правила касаются и детей и взрослых. Они заменили собой обязательную самоизоляцию на 14 дней.