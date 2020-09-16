Лечение грыжи в шейном отделе позвоночника
Ведь шея является уязвимым местом: в этом месте спинной мозг переходит в головной, здесь сконцентрировано множество важных сосудисто-нервных пучков. Даже небольшие отклонения в состоянии здоровья шейного отдела позвоночника отражаются на самочувствии: возникают головные боли, мигрени, снижается работоспособность и т.д. Ранняя диагностика грыжи позволит не только избавиться от неприятных симптомов: пациентам удается избежать хирургического вмешательства и инвалидизирующих осложнений.
Симптомы и диагностика грыжи шейного отдела позвоночника
Основными проявлениями грыжи шейного отдела позвоночника являются головные боли и головокружение, неприятные ощущения в шее. Из-за сдавления нервов плечевого сплетения в руках возникают покалывания, онемение, мышцы становятся слабыми. Другие неспецифические симптомы, которые могут указывать на проблему с межпозвоночными дисками в шейном отделе:
- эмоциональная лабильность;
- шум в ушах;
- бессонница;
- снижение концентрации внимания;
- ухудшение памяти;
- панические атаки;
- чувство тяжести в шее;
- «мушки» перед глазами;
- обмороки.
Диагностика грыжи позвоночника основывается на клинической картине, тщательном неврологическом обследовании. На помощь врачу приходят дополнительные визуализирующие методики: современным и точным для диагностики грыжи является МРТ, реже выполняется КТ или рентгенография. При изучении послойных снимков врачу удается визуализировать грыжевое выпячивание, оценить состояние окружающих тканей и ширину спинномозгового канала. В некоторых случаях проводится миелография с контрастным веществом.
Лечение грыжи шейного отдела без операции
В зависимости от степени патологии, наличия сопутствующих проблем со здоровьем специалисты в клинике доктора Длина составляют индивидуальный план лечения. Многие пациенты получают медикаментозную терапию, в которую при грыже чаще всего входят:
- Нестероидные противовоспалительные средства – помогают на начальном этапе устранить боль и другие признаки воспаления (отечность тканей, нарушение их функций и другие). От интенсивности болевого синдрома зависит выбор препарата. Врачом обязательно учитываются возможные побочные эффекты от терапии: они могут корректироваться дополнительным назначением лекарств (например, гастропротекторов для защиты желудка).
- Хондропротекторы – назначаются длительными курсами на ранней стадии, так как эффект от их применения развивается постепенно. Они способствуют восстановлению хрящевой ткани, но на запущенных стадиях болезни эффекта от них ждать не стоит.
- Витамины группы В и метаболические средства – необходимы для улучшения питания нервной ткани, повышения скорости передачи нервного импульса.
- Миорелаксанты – эффективно снимают мышечный спазм, который усиливает проявления болевого синдрома.
- Противоотечные препараты – применяются с целью ликвидации отека при сдавлении и воспалении спинномозгового нерва.
- Глюкокортикоиды – используются в особых случаях, так как эти препараты имеют массу побочных эффектов.
Специалисты клиники доктора Длина используют лекарственные методы терапии в сочетании с физиолечением. Из физиотерапии для лечения грыжи доктора широко используют мануальную терапию, массаж, иглорефлексотерапию, методики вытяжения позвоночника и лечебную физкультуру. Невролог в ходе прохождения пациентом курса лечения отслеживает эффективность терапии, по мере необходимости корректирует свои назначения. Другие методы воздействия на позвоночник, которые зарекомендовали себя на практике и активно используются врачами клиники доктора Длина:
- Ди-Тазин терапия: комплекс, который включает в себя мануальные техники, фотодинамическую лазеротерапию и лекарственный электрофорез. Является авторской методикой доктора Длина.
- Мануальная терапия. Грамотные специалисты клиники помогают убрать мышечное напряжение, устранить компрессию нервных корешков. Уже после первых сеансов объем движений в шейном отделе увеличивается, уходят болевые ощущения.
- Общий массаж. Мягкое воздействие дает расслабляющий эффект, обладает общеукрепляющим действием на организм пациента.
- Лечебно-физкультурный комплекс – разрабатывается для каждого пациента в отдельности с учетом его прежней физической активности, сопутствующих диагнозов, возраста и других факторов.
- Электрофорез с анестетиками, противовоспалительными средствами. Используется для точной доставки лекарственного препарата в место назначения.
Всего в клинике доктора Длина есть более 20 неинвазивных методов лечения позвоночного столба. Специалисты клиники посещают семинары, проходят обучение у лучших западных докторов, находятся в непрерывном процессе саморазвития.
Профилактика
Вторичная профилактика направлена на закрепление результатов лечения, поддержание позвоночного столба в здоровом состоянии. Для этого рекомендуется:
- регулярно заниматься лечебной физкультурой, больше времени проводить на воздухе;
- заниматься плаванием: это позволит укрепить мышцы позвоночника, восстановить нормальную анатомию позвонков и межпозвоночных дисков;
- правильно питаться: рацион должен содержать кальций, витамины, омега-3 жирные кислоты, рекомендуется есть холодец – он полезен для хрящевой ткани;
- приобрести специальный ортопедический матрас и подушку;
- периодически проходить курсы общего массажа у квалифицированного специалиста.