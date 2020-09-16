Лечение грыжи в шейном отделе позвоночника

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Остеохондроз, протрузии, грыжа в шейном отделе позвоночника – это серьезная проблема, требующая квалифицированной медицинской помощи

Ведь шея является уязвимым местом: в этом месте спинной мозг переходит в головной, здесь сконцентрировано множество важных сосудисто-нервных пучков. Даже небольшие отклонения в состоянии здоровья шейного отдела позвоночника отражаются на самочувствии: возникают головные боли, мигрени, снижается работоспособность и т.д. Ранняя диагностика грыжи позволит не только избавиться от неприятных симптомов: пациентам удается избежать хирургического вмешательства и инвалидизирующих осложнений.

Симптомы и диагностика грыжи шейного отдела позвоночника

Основными проявлениями грыжи шейного отдела позвоночника являются головные боли и головокружение, неприятные ощущения в шее. Из-за сдавления нервов плечевого сплетения в руках возникают покалывания, онемение, мышцы становятся слабыми. Другие неспецифические симптомы, которые могут указывать на проблему с межпозвоночными дисками в шейном отделе:

эмоциональная лабильность;

шум в ушах;

бессонница;

снижение концентрации внимания;

ухудшение памяти;

панические атаки;

чувство тяжести в шее;

«мушки» перед глазами;

обмороки.

Диагностика грыжи позвоночника основывается на клинической картине, тщательном неврологическом обследовании. На помощь врачу приходят дополнительные визуализирующие методики: современным и точным для диагностики грыжи является МРТ, реже выполняется КТ или рентгенография. При изучении послойных снимков врачу удается визуализировать грыжевое выпячивание, оценить состояние окружающих тканей и ширину спинномозгового канала. В некоторых случаях проводится миелография с контрастным веществом.

Лечение грыжи шейного отдела без операции

В зависимости от степени патологии, наличия сопутствующих проблем со здоровьем специалисты в клинике доктора Длина составляют индивидуальный план лечения. Многие пациенты получают медикаментозную терапию, в которую при грыже чаще всего входят:

Нестероидные противовоспалительные средства – помогают на начальном этапе устранить боль и другие признаки воспаления (отечность тканей, нарушение их функций и другие). От интенсивности болевого синдрома зависит выбор препарата. Врачом обязательно учитываются возможные побочные эффекты от терапии: они могут корректироваться дополнительным назначением лекарств (например, гастропротекторов для защиты желудка).

Хондропротекторы – назначаются длительными курсами на ранней стадии, так как эффект от их применения развивается постепенно. Они способствуют восстановлению хрящевой ткани, но на запущенных стадиях болезни эффекта от них ждать не стоит.

Витамины группы В и метаболические средства – необходимы для улучшения питания нервной ткани, повышения скорости передачи нервного импульса.

Миорелаксанты – эффективно снимают мышечный спазм, который усиливает проявления болевого синдрома.

Противоотечные препараты – применяются с целью ликвидации отека при сдавлении и воспалении спинномозгового нерва.

Глюкокортикоиды – используются в особых случаях, так как эти препараты имеют массу побочных эффектов.

Специалисты клиники доктора Длина используют лекарственные методы терапии в сочетании с физиолечением. Из физиотерапии для лечения грыжи доктора широко используют мануальную терапию, массаж, иглорефлексотерапию, методики вытяжения позвоночника и лечебную физкультуру. Невролог в ходе прохождения пациентом курса лечения отслеживает эффективность терапии, по мере необходимости корректирует свои назначения. Другие методы воздействия на позвоночник, которые зарекомендовали себя на практике и активно используются врачами клиники доктора Длина:

Ди-Тазин терапия: комплекс, который включает в себя мануальные техники, фотодинамическую лазеротерапию и лекарственный электрофорез. Является авторской методикой доктора Длина.

Мануальная терапия. Грамотные специалисты клиники помогают убрать мышечное напряжение, устранить компрессию нервных корешков. Уже после первых сеансов объем движений в шейном отделе увеличивается, уходят болевые ощущения.

Общий массаж. Мягкое воздействие дает расслабляющий эффект, обладает общеукрепляющим действием на организм пациента.

Лечебно-физкультурный комплекс – разрабатывается для каждого пациента в отдельности с учетом его прежней физической активности, сопутствующих диагнозов, возраста и других факторов.

Электрофорез с анестетиками, противовоспалительными средствами. Используется для точной доставки лекарственного препарата в место назначения.

Всего в клинике доктора Длина есть более 20 неинвазивных методов лечения позвоночного столба. Специалисты клиники посещают семинары, проходят обучение у лучших западных докторов, находятся в непрерывном процессе саморазвития.

Профилактика

Вторичная профилактика направлена на закрепление результатов лечения, поддержание позвоночного столба в здоровом состоянии. Для этого рекомендуется: