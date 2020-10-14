Путин заявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19

16:12 14.10.2020

Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от инфекции COVID-19.

«Начать я хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса», - сказал президент. Препарат получил название «ЭпиВакКорона».

«Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина центра имени Чумакова», - добавил Путин.

При этом вице-премьер России Татьяна Голикова также рассказала, что вакцина от центра «Вектор» будет проходить пострегистрационные клинические испытания с привлечением 40 тысяч добровольцев, в том числе старше 65 лет, пишет «Коммерсант».

Путин также отметил, что Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце лета Минздрав и Минобороны анонсировали 40 тыс. добровольцев, которые должны принять участие в 3 этапе испытаний первой зарегистрированной в России вакцины от COVID-19 «Спутник-V». При этом были зафиксированы случаи с бюджетниками, которых принуждают к вакцинации не по своей воле.