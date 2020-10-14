Путин заявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19

Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от инфекции COVID-19.

«Начать я хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса», - сказал президент. Препарат получил название «ЭпиВакКорона».

«Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина центра имени Чумакова», - добавил Путин.

При этом вице-премьер России Татьяна Голикова также рассказала, что вакцина от центра «Вектор» будет проходить пострегистрационные клинические испытания с привлечением 40 тысяч добровольцев, в том числе старше 65 лет, пишет «Коммерсант».

Путин также отметил, что Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце лета Минздрав и Минобороны анонсировали 40 тыс. добровольцев, которые должны принять участие в 3 этапе испытаний первой зарегистрированной в России вакцины от COVID-19 «Спутник-V». При этом были зафиксированы случаи с бюджетниками, которых принуждают к вакцинации не по своей воле.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.10.2020, 00:24
    Гость: Почему регистрируют? Порядок такой. "

    ЭТО ТОЖЕ ПОРЯДОК?

    «Жар и слабость». Как медики Карелии переносят вакцину от коронавируса
    Врачам вкалывают препарат, не прошедший полный цикл клинических испытаний, но уже зарегистрированный. Минздрав не видит в этом проблемы
    В Карелии уже несколько медиков получили новую вакцину от коронавируса. Препарат, получивший гордое название «Спутник V», был зарегистрирован Министерством здравоохранения России 11 августа. Но лишь в конце лета началась третья фаза клинических испытаний лекарства. В них принимают участие добровольцы. Однако, как выяснил «ПТЗ говорит», карельские медики в их число не входят, а препарат получают для защиты от вируса.

    Первая в мире вакцина от ковида переносится относительно тяжело. Как стало известно нашему журналисту, у половины привитых наблюдается заметная побочная реакция. Она, впрочем, полностью укладывается в «норматив», описанный в инструкции к препарату: жар, слабость, головная боль, ломота – по сути, симптомы гриппа. Кто-то чувствовал недомогание лишь пару часов, кто-то - целые сутки. Это максимум: уже через день после прививки все неприятные симптомы отступали. Наконец, некоторые пациенты отделались лишь небольшим покраснением на месте укола.

    Медики, решившиеся на вакцинацию, были извещены о возможных рисках.
    продолж.

  3. 15.10.2020, 00:24
    Гость: Порядок такой. "ОПЫТЫ НА ЛЮДЯХ неиспытанным препар

    атом продолж.
    Еще один интересный вопрос – это статус людей, получающих вакцину. Как сказано на сайте разработавшего ее института им. Гамалеи, препарат прошел две стадии исследований и сейчас проходит третью. В ней участвуют сорок тысяч волонтеров. Их, кстати, страхуют. Так, минимальная выплата за ухудшение здоровья, не приведшее к инвалидности, – 300 тысяч рублей.

    Но карельские врачи, которым дают вакцину, участниками испытаний не являются!

    – У нас не идёт речь о проведении каких-либо клинических испытаний. Испытания уже проведены, препарат зарегистрирован,

    – ответили в Минздраве Карелии.

    То, что клинические испытания – «не наша компетенция», корреспондент «ПТЗ говорит» узнал еще до визита в Минздрав. Так, одна из сотрудниц карельского Росздравнадзора заявила в беседе с журналистом, что о третьей фазе испытания вакцины узнала лишь от него. Грустно.

    – В инструкции на эту вакцину сказано, что регистрация была сделана в чрезвычайной ситуации, чтобы оказать помощь гражданам, предотвратить распространение инфекции.

    - А как же третья фаза? Она вроде бы ещё не завершена...

    - О фазах клинических испытаний - это не наша компетенция, мы об этом говорить не можем. Однако если бы испытания проводились, есть специальный порядок. Люди должны были бы писать соглашение о том, что они готовы их проходить. Имелись бы соответствующие документы. Это все должно проходить в рамках законодательства. Но Карелия никогда клиническими испытаниями не занималась, региональные министерства з

  4. 15.10.2020, 00:14
    Гость: О как -

    объявил о регистрации в России второй вакцины от инфекции COVID-19.

    Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2020/10/14/vladimir-putin/880833-putin-zayavil-o-registratsii-v-rossii-vtoroi-vaktsiny-ot-co
    И конечно же не прошедшая кк следует испытаний, опять будут испытывать на бюджетниках под угрозой увольнения.Тьфу!
    Это национальный позор -ради торгануть вакциной, нробить своё население.

  5. 14.10.2020, 23:30
    Гость: Иван Иваныч

    Во всем мире делают по разному. Китайцы тоже сделали вакцину. Надоела подмена понятий. Все наши вакцины находятся на СТАДИИ ИСПЫТАНИЙ.
    Спутник -v на третьей( последней) и самой массовой стадии испытаний. В режиме испытаний приём вакцины добровольный. И пока её нет в свободной продаже. И не будет, пока не составят статистику. Чего вы все воняете на эту тему, непонятно.
    Хочу напомнить что именно Вектор победил Эболу. У нас сильна школа в этом плане. Не чета всяким Британским учёным и прочим, с их осложнениями на спинном мозге.
    ___
    Почему регистрируют? Порядок такой. "Пережитки медицины Семашко", лучшей в мире, как массовой. Тех кого не зарегистрировали, не допустили ко второму этапу. Попросту закрыли.

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