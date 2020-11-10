Доктор Мясников обвинил в разорении медицины самих россиян
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал причину нехватки необходимых средств для лечения больных. У себя в TikTok медик разместил видео, в котором обвинил некоторых россиян в "разорении" медицины, пишет РИА Новости.
Мясников обратил внимание на случаи, когда пациенты делают ненужные и избыточные исследования — например, компьютерную томографию при головной боли или УЗИ после того, как закололо в боку.
"Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать", — продолжил врач. Он отметил, что подобная практика приводит к "разорению" медицины.
По мнению Мясникова, последствием подобных избыточных мер становится ситуация, когда не хватает ресурсов на самое необходимое. Он добавил, что деньги "тратятся зря".
Медик призвал россиян "не уподобляться обезьяне с гранатой" и не требовать ненужных методов лечения, так как они могут не только принести пользу, но и навредить.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какие-то варварские популяризаторы здорового образа жизни пошли. Кто-то тихой сапой, под видом «Жить здорово!» забывает упомянуть страну где имеет домик и где это действительно так. Кто-то во всём обвиняет пациентов, забывая собственно, что это всего лишь пациенты, коих надо лечить...и желательно не по зомбиящику.
ПыСы: - «Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: - Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди».
Гоголь Н. В., Мёртвые души, аж 1835 год ещё.
Он - лицо россейской госмедицины.
Невежественность этого докторишки поражает. Он даже не в курсе, что исследования проводят медицинские работники, а не пациенты.
Как, кстати, он относится к наличию десятков тысяч врачей и тысяч клиник, задействованных в оказании платных услуг в период эпидемии. Хотя для борьбы с КВИ эффективнее было бы задействовать не учащихся медколледжей и отделения непрофильных заведений, а помещения платных клиник и их высококвалифицированных сотрудников, с их же эффективным менеджментом?
на намкрыш денег хватает, так что нечего тут жаловаться.
Кого интересует, чего несет "доктор"-шизик и клоун Мясников?