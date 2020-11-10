Доктор Мясников обвинил в разорении медицины самих россиян

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал причину нехватки необходимых средств для лечения больных. У себя в TikTok медик разместил видео, в котором обвинил некоторых россиян в "разорении" медицины, пишет РИА Новости.

Мясников обратил внимание на случаи, когда пациенты делают ненужные и избыточные исследования — например, компьютерную томографию при головной боли или УЗИ после того, как закололо в боку.

"Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать", — продолжил врач. Он отметил, что подобная практика приводит к "разорению" медицины.

По мнению Мясникова, последствием подобных избыточных мер становится ситуация, когда не хватает ресурсов на самое необходимое. Он добавил, что деньги "тратятся зря".

Медик призвал россиян "не уподобляться обезьяне с гранатой" и не требовать ненужных методов лечения, так как они могут не только принести пользу, но и навредить.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2020, 07:40
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Какие-то варварские популяризаторы здорового образа жизни пошли. Кто-то тихой сапой, под видом «Жить здорово!» забывает упомянуть страну где имеет домик и где это действительно так. Кто-то во всём обвиняет пациентов, забывая собственно, что это всего лишь пациенты, коих надо лечить...и желательно не по зомбиящику.
    ПыСы: - «Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: - Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди».
    Гоголь Н. В., Мёртвые души, аж 1835 год ещё.

  3. 11.11.2020, 07:31
    Гость: Добрый-20

    Невежественность этого докторишки поражает. Он даже не в курсе, что исследования проводят медицинские работники, а не пациенты.
    Как, кстати, он относится к наличию десятков тысяч врачей и тысяч клиник, задействованных в оказании платных услуг в период эпидемии. Хотя для борьбы с КВИ эффективнее было бы задействовать не учащихся медколледжей и отделения непрофильных заведений, а помещения платных клиник и их высококвалифицированных сотрудников, с их же эффективным менеджментом?

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