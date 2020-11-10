Доктор Мясников обвинил в разорении медицины самих россиян

21:16 10.11.2020

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал причину нехватки необходимых средств для лечения больных. У себя в TikTok медик разместил видео, в котором обвинил некоторых россиян в "разорении" медицины, пишет РИА Новости.

Мясников обратил внимание на случаи, когда пациенты делают ненужные и избыточные исследования — например, компьютерную томографию при головной боли или УЗИ после того, как закололо в боку.

"Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать", — продолжил врач. Он отметил, что подобная практика приводит к "разорению" медицины.

По мнению Мясникова, последствием подобных избыточных мер становится ситуация, когда не хватает ресурсов на самое необходимое. Он добавил, что деньги "тратятся зря".

Медик призвал россиян "не уподобляться обезьяне с гранатой" и не требовать ненужных методов лечения, так как они могут не только принести пользу, но и навредить.