Три привитых от COVID-19 алтайских врача заразились коронавирусом

09:01 11.11.2020

Трое медиков из Алтайского края, привитые вакциной от COVID-19 "Спутник V", заразились коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб региона.

Отмечается, что всего в Алтайском крае были привиты 42 медика. У троих из низ позже все равно был обнаружен ковид.

В оперштабе предположили, что у заболевших медиков, вероятнее всего к моменту заражения еще не успел сформироваться иммунитет. "Только это могло стать причиной заражения", - отметили в оперштабе.

Отмечается, что вакцина "Спутник V" является двухкомпонентной. Это означает, что для формирования полноценного иммунитета необходимо сделать ревакцинацию через три недели после первой инъекции. Соответственно защищенным от инфекции считается человек только через три недели после второй прививки.