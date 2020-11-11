Три привитых от COVID-19 алтайских врача заразились коронавирусом
Трое медиков из Алтайского края, привитые вакциной от COVID-19 "Спутник V", заразились коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб региона.
Отмечается, что всего в Алтайском крае были привиты 42 медика. У троих из низ позже все равно был обнаружен ковид.
В оперштабе предположили, что у заболевших медиков, вероятнее всего к моменту заражения еще не успел сформироваться иммунитет. "Только это могло стать причиной заражения", - отметили в оперштабе.
Отмечается, что вакцина "Спутник V" является двухкомпонентной. Это означает, что для формирования полноценного иммунитета необходимо сделать ревакцинацию через три недели после первой инъекции. Соответственно защищенным от инфекции считается человек только через три недели после второй прививки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
так как родились они жуликами.
ИВЛ взрываются, вакцина не работает
Что они не делают, не идут дела.
Видно в понедельник, их мама родила.
На самом деле все очень просто. Вспомните что нам говорят по поводу прививки от гриппа. Сама по себе такая прививка не гарантирует, что вы не заболеете. Но болезнь пройдет без осложнений в более мягкой форме. Так и с прививкой от коронавируса. Не думаю, что есть разница.
вранье.
у вакцин Никогда не было эффективности более 70% - даже эта цифра явная ложь..
эффективность тн прививки против гриппа официально 52%.
А зачем вообще с самим коронавирусом сейчас бороться, тем более с помощью непонятных вакцин.Такой же грипп, не боле и не иене. Побочки от него?, так их и надо профилактировать и с ними бороться. Их и от обычного гриппа сейчас немало. Помнится, раньше при любом ОРЗ назначали ФМП. Он, конечно, слабенький антибиотик, но его для профилактики хватало. По крайней мере с воспалением легких намного меньше было народа, чем сейчас. Но потом продвинули арбидол, сейчас кагоцел, антибиотики охаяли всяко-разно. В итоге те же побочки все равно антибиотиками лечат, но уже очень сильными. Так может лучше слабеньких попить и не доводить до капельницы с ИВЛ. За всей этой мутью явно чей-то коммерческий интерес.