Медик в Кузбассе заразился коронавирусом после вакцинации
Замглавы Минздрава Кемеровской области Елена Зеленина сообщила, что один из медиков Кузбасса заразился коронавирусом после прививки первой частью вакцины от COVID-19.
«У нас зафиксирован один случай заболевания медработника коронавирусом после первой вакцинации двухкомпонентной вакциной. Но заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, не представляется возможным», - цитирует слова Зелениной «Интерфакс».
Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае трое из 42-х привитых вакциной «Спутник V» медиков также заразились коронавирусом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вновь "певун"и "песняр" о чём-то.Букав ,как обычно много,остальное всё в засохшем состоянии ,заговаривание ,обычное явление у старых маразматиков.
И вновь неутомимый борец с западными технологиями и "привитый"для пустопорожней болтовни, дед витя(напарник его дед иван)поёт "осанну" чему-то и "принимает" заявки на "вакцину".Вот ,что делает "самоизоляция" на собственной кухне,"то про буксир" на Марс,то про "дозы",большой "снециалист" в собственной кухне и её окрестностях.Но простительно,возраст,чего не сфантазируешь."Мели,Емеля.....".Смени "букварь",про "побочные эхфекты" и "дозы",надоел ,как муха на скотном дворе.
Или только остальным "советуешь"?
Вакцина не лечит. Это прививка, а не лекарство.
Эфективное, специализированное лекарство никто не изобрел и не производит.
Заразился и заразился,не сифилис ведь и т....р.