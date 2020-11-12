Медик в Кузбассе заразился коронавирусом после вакцинации

Вакцинация

Замглавы Минздрава Кемеровской области Елена Зеленина сообщила, что один из медиков Кузбасса заразился коронавирусом после прививки первой частью вакцины от COVID-19.

«У нас зафиксирован один случай заболевания медработника коронавирусом после первой вакцинации двухкомпонентной вакциной. Но заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, не представляется возможным», - цитирует слова Зелениной «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае трое из 42-х привитых вакциной «Спутник V» медиков также заразились коронавирусом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2020, 13:50
    Гость: шаман

    Вновь "певун"и "песняр" о чём-то.Букав ,как обычно много,остальное всё в засохшем состоянии ,заговаривание ,обычное явление у старых маразматиков.

  2. 12.11.2020, 12:49
    Гость: И что....,да ничего неследут,дед!

    И вновь неутомимый борец с западными технологиями и "привитый"для пустопорожней болтовни, дед витя(напарник его дед иван)поёт "осанну" чему-то и "принимает" заявки на "вакцину".Вот ,что делает "самоизоляция" на собственной кухне,"то про буксир" на Марс,то про "дозы",большой "снециалист" в собственной кухне и её окрестностях.Но простительно,возраст,чего не сфантазируешь."Мели,Емеля.....".Смени "букварь",про "побочные эхфекты" и "дозы",надоел ,как муха на скотном дворе.

  4. 12.11.2020, 12:09
    Гость: Путник

    Вакцина не лечит. Это прививка, а не лекарство.
    Эфективное, специализированное лекарство никто не изобрел и не производит.

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