Медик в Кузбассе заразился коронавирусом после вакцинации

10:54 12.11.2020

Замглавы Минздрава Кемеровской области Елена Зеленина сообщила, что один из медиков Кузбасса заразился коронавирусом после прививки первой частью вакцины от COVID-19.

«У нас зафиксирован один случай заболевания медработника коронавирусом после первой вакцинации двухкомпонентной вакциной. Но заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, не представляется возможным», - цитирует слова Зелениной «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае трое из 42-х привитых вакциной «Спутник V» медиков также заразились коронавирусом.