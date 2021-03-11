Вывоз мусора

14:33 11.03.2021

Проблема экологии-очень серьезная тема на данный момент.

С каждым годом количество людей, заинтересованных темой разумного потребления, растёт в геометрической прогрессии. Люди все больше и больше начинают задумываться об экологии и способах переработки. Но, к сожалению, ещё не все понимают зачем нужно выбрасывать мусор и как это делать правильно.

Зачем нужно вывозить мусор?

Ответ очевиден- вывозить мусор нужно для того, чтобы было чисто на улице! Но... Это лишь одна сторона медали. Компания по вывозу мусора занимается этим не только в целях уборки территории, но и потому, что скопление разного вида мусора очень сильно загрязняют экологию. Продукты распада отходов загрязняют не только атмосферу, но и почву. Помимо этого, свалка мусора – это источник возникновения и распространения бактерий. Соответственно, если во время не вывозить мусор, может образоваться свалка, которая приведёт к распространению опасных для человека заболеваний, таких как дифтерия.

Представим ситуацию: если бы во всем городе неделю не вывозили мусор. По этому сюжету развивалась бы такая цепочка событий: продукты отходов попали бы в почву, она бы, конечно, загрязнилась, был бы выращен непригодный для человека продукт питания. Согласно пищевой цепочке, скорее всего, животные заразились бы, вместе с употреблением мяса, заразился и человек. Вот она-настоящая эпидемия! Теперь вы поняли, зачем нужно вывозить мусор. Есть еще один аспект. В случае, если человек образовывает несанкционированную свалку мусора, он несет за это административную ответственность по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».



Строительный мусор: зачем и как вывозить

Строительный мусор запрещено выкидывать в мусорные баки запрещено, но что же делать? Вы можете утилизировать его самостоятельно, но готовьтесь к тому, что это займёт много времени, и вы рискуете остаться без нервов. Однако, различные компании могут оказать помощь с вывозом строительного мусора. Вы должны определиться с количеством вывозимого мусора, понять,какой вид техники подойдёт вам для транспортировки. Сделайте заявку у компании по вывозу мусора, сложите ваш строительный мусор в картонную коробку или полиэтиленовый пакет. Ждите специалистов!

