Собянин связал всплеск заболеваемости COVID в Москве с майскими праздниками

После майских праздников в Москве зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19, а также госпитализаций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней - пришли со всем этим", - сказал Собянин 

Кроме того, рост заболеваемости стоичный градоначальник связал с сезонностью. "Весенний рост" заболеваний, и не только коронавирусом, объективен, осень и весна – сезоны, когда люди чаще болеют простудными заболеваниями, считает он.

В середине мая в Москве произошел рост заболеваемости COVID-19, за сутки подтверждалось более 3 тысяч инфицированных. Такая тенденция сохраняется и в последние дни, сообщает "Интерфакс".

В начале мая президент России Владимир Путин отмечал, что решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось в целом оправданным, по его данным, заболеваемость COVID-19 в России снизилась.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.05.2021, 19:50
    Гость: иван з.

    Все данные ежедневно выкладываются на сайтах региональных оперативных штабов и по России в целом. К 11.00 по московскому времени данные за прошедшие сутки уже готовы. Информация проходит по всем новостным каналам.
    В муниципальных СМИ есть данные практически по каждому населённому пункту.

  4. 30.05.2021, 19:49
    Гость: Русь к топору!

    Ну, во-первых, если бы... Во-вторых, о каких партиях Вы говорите? У нас нет политических партий. Т.е. существуют названия, логотипы, свадебные генералы во главе каждой из них, собственно, это всё. Наивны Вы, батенька, ох как наивны.

  5. 30.05.2021, 19:48
    Гость: Хватит играть в псевдо-демократию и потом обижаться!

    "Обидно, что полно стран, где дела обстоят лучше."
    ===
    Это потому, что у наших людей всё ещё крепко сидят в головах "тараканы" из 1980-90-х про безграничные "демократию и права человека" у "цивилизованных", которым всё ещё упорно продолжаем подражать, а точнее - "обезьянничать". А наша просвещённая интеллигенция упорно поддерживает эту сказку. Вот и получили ... Хотя этих "демократий" и пр. у "цивилизованных" уже давно нет и, вообще говоря никогда не было. А что у них на самом деле, наша почти поголовно гнилая элита упорно скрывает. А у них на самом деле вот что (цитата из Washington Post от 29.05.2021):
    Employers are allowed under federal law to require workers to get a COVID-19 vaccine before they can physically return to the workplace.
    ===
    Перевод: По федеральному Закону (США) работодателям разрешено требовать от работников вакцинации от COVID-19 перед тем, как они вернутся на работу.
    ===
    И не сумлевайтесь - американские работодатели, включая школы, пользуются этим правом на всю катушку. А у нас? Пусть попробуют! Мы всё ещё изображаем из себя бОльших католиков, чем сам Папа Римский.
    И вот результаты: в Британии 1 дозу получили 57.28% населения, 2 - 36.49%, ежедневная смертность от вируса упала с 18.3 на миллион населения в максимуме до 0.132, т.е. в 138 раз; В США 1 дозу получили 50.23%, 2 - 40.39%, смертность на миллион упала с 10.4/день до 1.575, т.е. в 6.6 раза; В России 1 укол сделали 11.28%, 2 - 8.15%, смертность упала с 3.87 до 2.623, что есть всего в 1.48 раза.

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