Собянин связал всплеск заболеваемости COVID в Москве с майскими праздниками

12:31 30.05.2021

После майских праздников в Москве зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19, а также госпитализаций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней - пришли со всем этим", - сказал Собянин

Кроме того, рост заболеваемости стоичный градоначальник связал с сезонностью. "Весенний рост" заболеваний, и не только коронавирусом, объективен, осень и весна – сезоны, когда люди чаще болеют простудными заболеваниями, считает он.

В середине мая в Москве произошел рост заболеваемости COVID-19, за сутки подтверждалось более 3 тысяч инфицированных. Такая тенденция сохраняется и в последние дни, сообщает "Интерфакс".

В начале мая президент России Владимир Путин отмечал, что решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось в целом оправданным, по его данным, заболеваемость COVID-19 в России снизилась.