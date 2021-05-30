Собянин связал всплеск заболеваемости COVID в Москве с майскими праздниками
После майских праздников в Москве зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19, а также госпитализаций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней - пришли со всем этим", - сказал Собянин
Кроме того, рост заболеваемости стоичный градоначальник связал с сезонностью. "Весенний рост" заболеваний, и не только коронавирусом, объективен, осень и весна – сезоны, когда люди чаще болеют простудными заболеваниями, считает он.
В середине мая в Москве произошел рост заболеваемости COVID-19, за сутки подтверждалось более 3 тысяч инфицированных. Такая тенденция сохраняется и в последние дни, сообщает "Интерфакс".
В начале мая президент России Владимир Путин отмечал, что решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось в целом оправданным, по его данным, заболеваемость COVID-19 в России снизилась.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, сколько человек они так уделали в России?
Да потому что сплошное враньё. Сочинять не успевают.
Все данные ежедневно выкладываются на сайтах региональных оперативных штабов и по России в целом. К 11.00 по московскому времени данные за прошедшие сутки уже готовы. Информация проходит по всем новостным каналам.
В муниципальных СМИ есть данные практически по каждому населённому пункту.
Ну, во-первых, если бы... Во-вторых, о каких партиях Вы говорите? У нас нет политических партий. Т.е. существуют названия, логотипы, свадебные генералы во главе каждой из них, собственно, это всё. Наивны Вы, батенька, ох как наивны.
"Обидно, что полно стран, где дела обстоят лучше."
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Это потому, что у наших людей всё ещё крепко сидят в головах "тараканы" из 1980-90-х про безграничные "демократию и права человека" у "цивилизованных", которым всё ещё упорно продолжаем подражать, а точнее - "обезьянничать". А наша просвещённая интеллигенция упорно поддерживает эту сказку. Вот и получили ... Хотя этих "демократий" и пр. у "цивилизованных" уже давно нет и, вообще говоря никогда не было. А что у них на самом деле, наша почти поголовно гнилая элита упорно скрывает. А у них на самом деле вот что (цитата из Washington Post от 29.05.2021):
Employers are allowed under federal law to require workers to get a COVID-19 vaccine before they can physically return to the workplace.
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Перевод: По федеральному Закону (США) работодателям разрешено требовать от работников вакцинации от COVID-19 перед тем, как они вернутся на работу.
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И не сумлевайтесь - американские работодатели, включая школы, пользуются этим правом на всю катушку. А у нас? Пусть попробуют! Мы всё ещё изображаем из себя бОльших католиков, чем сам Папа Римский.
И вот результаты: в Британии 1 дозу получили 57.28% населения, 2 - 36.49%, ежедневная смертность от вируса упала с 18.3 на миллион населения в максимуме до 0.132, т.е. в 138 раз; В США 1 дозу получили 50.23%, 2 - 40.39%, смертность на миллион упала с 10.4/день до 1.575, т.е. в 6.6 раза; В России 1 укол сделали 11.28%, 2 - 8.15%, смертность упала с 3.87 до 2.623, что есть всего в 1.48 раза.