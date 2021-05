Собянин связал всплеск заболеваемости COVID в Москве с майскими праздниками

"Обидно, что полно стран, где дела обстоят лучше."

===

Это потому, что у наших людей всё ещё крепко сидят в головах "тараканы" из 1980-90-х про безграничные "демократию и права человека" у "цивилизованных", которым всё ещё упорно продолжаем подражать, а точнее - "обезьянничать". А наша просвещённая интеллигенция упорно поддерживает эту сказку. Вот и получили ... Хотя этих "демократий" и пр. у "цивилизованных" уже давно нет и, вообще говоря никогда не было. А что у них на самом деле, наша почти поголовно гнилая элита упорно скрывает. А у них на самом деле вот что (цитата из Washington Post от 29.05.2021):

Employers are allowed under federal law to require workers to get a COVID-19 vaccine before they can physically return to the workplace.

===

Перевод: По федеральному Закону (США) работодателям разрешено требовать от работников вакцинации от COVID-19 перед тем, как они вернутся на работу.

===

И не сумлевайтесь - американские работодатели, включая школы, пользуются этим правом на всю катушку. А у нас? Пусть попробуют! Мы всё ещё изображаем из себя бОльших католиков, чем сам Папа Римский.

И вот результаты: в Британии 1 дозу получили 57.28% населения, 2 - 36.49%, ежедневная смертность от вируса упала с 18.3 на миллион населения в максимуме до 0.132, т.е. в 138 раз; В США 1 дозу получили 50.23%, 2 - 40.39%, смертность на миллион упала с 10.4/день до 1.575, т.е. в 6.6 раза; В России 1 укол сделали 11.28%, 2 - 8.15%, смертность упала с 3.87 до 2.623, что есть всего в 1.48 раза.