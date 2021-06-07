Что может биоревитализация

20:32 7.06.2021

Сегодня многие стали внимательнее относиться к сохранению здоровья и молодости своей кожи.

Поэтому заранее беспокоятся о том, как подготовить ее к летнему сезону, особенно, если планируется отдых на солнечном побережье. Обладательница молодой кожи без выраженных проблем вполне обойдется применением SPF-средств непосредственно перед инсоляцией. Но, например, коже чуть постарше потребуется помощь, чтобы нормализовать гидробаланс и повысить устойчивость к ультрафиолету. Хорошим помощником в этом станет биоревитализация — инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты.

Что колем

Для биоревитализации используется нестабилизированная гиалуроновая кислота. Ее молекулы не связаны между собой, в отличие от филлера, который должен держать объем, и поэтому вещество хорошо проникает вглубь кожи, распределяется в ней и увлажняет ткани. Но с другой стороны, это свойство не позволяет получить долговременный результат, так как такая гиалуроновая кислота достаточно быстро распадается и при необходимости требует повторного курса.

Однако существуют препараты-ревитализанты с различными добавками, например, с маннитолом. Последний, как мощный антиоксидант, препятствует ускоренному распаду гиалуроновой кислоты, продлевая срок ее нахождения в коже. Некоторые производители добавляют в препараты для биоревитализации витамины и микроэлементы, стремясь повысить эффективность инъекций и насытить клетки большим количеством полезных веществ.

Биоревитализация или мезотерапия

Прежде всего для биоревитализации используется гиалуроновая кислота с более значительной молекулярной массой. Таким образом, вещество дольше находится в тканях и активнее стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты.

Что касается мезотерапии, то в этом случае в ткани вводится гиалуроновая кислота меньшей молекулярной массы. Она не так активно стимулирует кожные рецепторы, а, следовательно, не обеспечивает столь же глубокой регенерации и увлажнения. Поэтому курс биоревитализации заметно короче курса традиционной мезотерапии, но при этом эффект дает более долговременный.

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Разумеется, перед тем как проводить время на открытом солнце, нужно дождаться полного заживления тканей после инъекций. Курс лучше закончить за 10-14 дней до планируемого отдыха.

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Длительность курса

Количество процедур биоревитализации зависит от исходного состояния кожи. Одному будет достаточно даже одной процедуры, другому потребуется курс из двух-пяти сеансов. Если пациент ранее вообще не прибегал к инъекционным техникам, то, скорее всего, нужно настраиваться на несколько визитов к косметологу.

Интервалы между воздействиями определяются свойствами препаратов для биоревитализации. Некоторые из них имеют пролонгированный характер, и тогда достаточно одного сеанса в месяц; другие требуют периодичности один раз в две недели. Что касается поддерживающих процедур, то

обычно их выполняют один раз в 3-4 месяца.

Нюансы биоревитализации

Как и любая косметологическая процедура, биоревитализация должна проводиться по показаниям. Даже в возрастной коже может содержаться достаточное количество естественной влаги, и тогда дополнительное введение гиалуроновой кислоты не требуется.

Относительными противопоказаниями к проведению процедуры могут быть склонность к отекам и выраженный птоз тканей. Либо врач может просто обходить те зоны лица, где введение гиалуроновой кислоты будет нежелательно. Также при склонности к задержке жидкости в тканях предпочтение отдается не свободной (нестабилизированной), а более плотной – стабилизированной гиалуроновой кислоте.

Если говорить об альтернативе биоревитализации, то более полноценной технологии, восполняющей уровень гиалуроновой кислоты, нет. Однако есть много других эффективных методик для улучшения качества кожи и омоложения. Среди них можно отметить, например, плазмотерапию, введение мезонитей, а также различные аппаратные методики.



О других способах улучшения качества кожи и омоложения внешности смотрите тут.

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Для тех, кто не приемлет инъекций, существуют альтернативные методы введения гиалуроновой кислоты. Однако надо учитывать, что, например, если препарат вводится посредством давления воздуха, то результативность процедуры будет ниже. Ревитализант не сможет проникнуть достаточно глубоко в ткани и частично останется на поверхности кожи.

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