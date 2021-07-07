Занятия спортом при геморрое и после лечения

11:09 7.07.2021

Заниматься спортом при геморроидальной болезни можно. Но не всегда. И не всем людям.

Кому нагрузки однозначно противопоказаны?

Если вы не увлекались спортом до появления заболевания, то сейчас вам точно начинать нельзя. Не существует такой гимнастики и таких видов спорта, которые могут избавить от геморроя.

Чтобы вылечиться, необходимо обратиться к врачу проктологу. Он проведёт диагностику и назначит лечение.

Когда спорт при геморрое возможен?

Занятия допустимы для тех людей, которые начали заниматься задолго до появления геморроя. Однако только врач может сказать, какие именно нагрузки являются безопасными конкретно в вашем случае – как в процессе лечения, так и в первое время после завершения лечения.

Поэтому если вы обнаружили у себя симптомы геморроидальной болезни, поначалу рекомендуется временно отказаться от всех видов физической активности (даже от лёгкой утренней зарядки) – до тех пор, пока вы не пройдёте обследование у врача проктолога и не получите рекомендации относительно разрешённых для вас нагрузок.

Каким спортом можно заниматься при геморрое?

Как уже было сказано выше, всё индивидуально, и точные рекомендации может дать только врач. Доктор подскажет, какие именно упражнения вам показаны, а также как часто, как долго и насколько интенсивно вы можете заниматься.

В список разрешённых чаще всего попадают:

плавание – тренирует основные группы мышц, обеспечивает равномерную нагрузку на все органы, улучшает работу лимфатической и сердечно-сосудистой системы, устраняет застойные явления;

йога – отличный способ профилактики геморроя, способствует улучшению кровообращения и укреплению стенок сосудов;

спортивная ходьба – укрепляет мышцы, способствует похудению (как известно, лишние килограммы могут стать одной из причин возникновения геморроидальных узлов);

бег – улучшает функции ЖКТ, способствует похудению, помогает бороться с запорами – одной из причин развития геморроидальной болезни.

Запрещённые нагрузки

Существуют виды спорта, которые способны спровоцировать возникновение геморроя даже у абсолютно здоровых мужчин и женщин. К ним в первую очередь относят тяжелую атлетику, бодибилдинг, пауэрлифтинг и другие виды, связанные с силовыми тренировками и подъёмом тяжестей.

Но это не означает, что все бодибилдеры страдают геморроем. Заболевание возникает только у тех людей, которые имеют генетическую предрасположенность к развитию сосудистых заболеваний. При наличии такой предрасположенности вызвать геморроидальную болезнь могут любые виды физических нагрузок, включая те, которые не имеют никакого отношения к спортивным достижениям – например, работа грузчиком или чрезмерно активная деятельность в саду.

Если вы решили заняться силовыми тренировками, активной ездой на велосипеде или на байдарках, конным спортом или любыми видами единоборств, обязательно пройдите обследование, чтобы проверить, нет ли у вас склонности к развитию заболеваний сосудистой системы.

Можно ли тренироваться при обострении?

Физические нагрузки противопоказаны в период обострения любых заболеваний. При остром геморрое или при обострении хронического геморроя необходимо полностью исключить все нагрузки – абсолютно любые виды спорта, подъём тяжёлых предметов и прочую активную деятельность. Запрещены даже кажущиеся вполне безобидными и полезными утренняя зарядка и лечебная физкультура.

Пройдите лечение, дождитесь выздоровления или как минимум наступления стадии ремиссии. Начинайте заниматься только после консультации с лечащим врачом и его одобрения.

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Упражнения при геморрое в домашних условиях

Заниматься фитнесом или лечебной физкультурой дома очень удобно. Но есть один существенный недостаток – домашние тренировки могут нанести вред даже здоровому человеку, если выполнять упражнения неправильно.

Поэтому прежде чем начать заниматься дома, рекомендуется сначала позаниматься с тренером или с инструктором по ЛФК (лечебной физкультуре). Когда почувствуете, что ваше тело “запомнило” правильные движения, можно переходить к самостоятельному фитнесу дома или в спортзале.

Как уже было сказано выше, заниматься можно только в периоды вне обострений. Упражнения не могут вылечить хронический геморрой, но при правильном распределении нагрузок помогают не допустить повторных обострений.

Обязательно соблюдайте индивидуальные рекомендации вашего лечащего врача. Из общих рекомендаций стоит упомянуть следующие:

занятия проводят после опорожнения кишечника;

рекомендуется использовать специальные мази и ректальные свечи для предотвращения появления боли;

начинают с легких упражнений;

все упражнения выполняют медленно.

Если при занятиях ощущается боль, от них лучше отказаться и обратиться к врачу.

Польза и вред упражнений при геморрое

Польза

Физические нагрузки полезны всем, ведь они позволяют держать мышцы в тонусе, сохранять активность. Правильно подобранные виды спортивных нагрузок способствуют лечению заболевания, укрепляют мышцы и держат их в тонусе. Упражнения усиливают кровоток, устраняют застои в тазовой области, способствуют похудению.

Если не заниматься спортом, то можно столкнуться с дополнительными проблемами, такими как расслабление стенок вен и замедлением кровотока. Все это будет увеличивать риск возникновения повторных обострений заболевания.

Вред

Нанести непоправимый вред здоровью могут:

спортивные занятия в периоды обострения геморроидальной болезни;

чрезмерные нагрузки или неправильное выполнение упражнений;

упражнения, выполняемые через боль.

Занятия спортом после лечения геморроя

Физические нагрузки после геморроя не противопоказаны, занятия должны быть направлены на укрепление стенок вен и нормализации кровотока в тазобедренной области. Следует выбирать упражнения с умеренной нагрузкой, которые тренируют сердце, сосуды, мускулы тазового дна и живота.

Если правильно подойти к занятиям спортом при геморрое, можно существенно улучшить состояние, ускорить лечение и предотвратить повторные обострения.

В первые недели после лечения важно не перенапрягаться. Учитывайте это и увеличивайте интенсивность нагрузок и длительность тренировок постепенно. При появлении любых болезненных или необычных ощущений в области малого таза, обратитесь к своему лечащему врачу проктологу.