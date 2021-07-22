В России выявили новый штамм коронавируса
В России выявлен "бразильский" штамм COVID-19 "гамма". Он, как и "индийский" штамм "дельта", является более заразным, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научный центр "Вектор".
По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.
"Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев", - сказали в "Векторе".
Там отметили, что "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.
В настоящее время доминирующим во многих странах становится "индийский" вариант.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так ты ж недавно орала тут -я за вакцинацию! Отпустило что ли?
поэтому ждем применения и следующей технологии – тотального голода из-за заражения мясомолочного скота, птицы и рыбы очередными «страшными мутирующими вирусами».
Шутки шутками, а вчерась объявляли о вирусе...ля м бда
С чего всё началось
«Бразильский» штамм коронавируса «гамма» выявлен в РФ
"Бразильский" штамм COVID-19 "гамма" выявлен в России, он, как и "индийский" штамм "дельта", является более заразным, сообщили "Интерфаксу" в научном центре Роспотребнадзора "Вектор" в четверг.Интерфакс11:13
А-а-аааааааааааааааааааааааааааааааааа
Кто-нибудь, приди, порядок наведи.......
Гинсбург!