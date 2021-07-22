В России выявили новый штамм коронавируса

В России выявлен "бразильский" штамм COVID-19 "гамма". Он, как и "индийский" штамм "дельта", является более заразным, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научный центр "Вектор".

По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.

"Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев", - сказали в "Векторе".

Там отметили, что "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

В настоящее время доминирующим во многих странах становится "индийский" вариант.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.07.2021, 18:37
    Гость: У глобализаторов все идет по плану,

    поэтому ждем применения и следующей технологии – тотального голода из-за заражения мясомолочного скота, птицы и рыбы очередными «страшными мутирующими вирусами».

  3. 22.07.2021, 18:29
    Гость: Скоро появятся штаммы Турецкий,Египетский

    Шутки шутками, а вчерась объявляли о вирусе...ля м бда

  4. 22.07.2021, 18:28
    Гость: на колу мочало - уже и ВЕКТОР подтянулся -НЕ ВЕРЮ

    С чего всё началось
    «Бразильский» штамм коронавируса «гамма» выявлен в РФ
    "Бразильский" штамм COVID-19 "гамма" выявлен в России, он, как и "индийский" штамм "дельта", является более заразным, сообщили "Интерфаксу" в научном центре Роспотребнадзора "Вектор" в четверг.Интерфакс11:13
    А-а-аааааааааааааааааааааааааааааааааа

    Кто-нибудь, приди, порядок наведи.......

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