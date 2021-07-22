В России выявили новый штамм коронавируса

15:22 22.07.2021

В России выявлен "бразильский" штамм COVID-19 "гамма". Он, как и "индийский" штамм "дельта", является более заразным, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научный центр "Вектор".

По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.

"Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев", - сказали в "Векторе".

Там отметили, что "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

В настоящее время доминирующим во многих странах становится "индийский" вариант.