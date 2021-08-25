Российские регионы резко сократили расходы на здравоохранение

Пенсионерка на приеме у врача

Несмотря на прогнозируемую новую волну коронавируса в России,  регионы резко сократили расходы на финансирование системы здравоохранения.

Так, за первую половину года субъекты РФ, на которые приходится две трети бюджетного финансирования поликлиник и больниц, потратили по медицинским статьям 687,3 млрд рублей, что на на 112,5 млрд рублей, или 15% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщает Finanz.ru со ссылкой на данные Минфина РФ.

Сокращение расходов на медицину стало рекордным среди всех статей региональных бюджетов.

Правительство РФ, управляющее федеральной казной, также провело секвестр финансирования медицины, хотя и в меньшем масштабе - на 20 млрд рублей, или 2,6%.

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко высказывал опасения появления новой волны коронавирусной инфекции с наступлением осени. При этом он отмечал, что российская система здравоохранения за последние полтора года накопила необходимый опыт и готова к возможному негативному сценарию развития пандемии.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.08.2021, 21:37
    Гость: Хожу за грибами

    по лесу, стало много ям накопаных черными копателями
    про местам боев, будет что расконсервировать.

  5. 25.08.2021, 21:19
    Гость: Мак

    И правильно! И нечего! А то, понимаешь, тут. И так народу развелось давать уж некуда.
    Хочите лечиться? Сами, сами давай. Травки собирайте...

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