Путин распорядился привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации

Медицинский центр в Коммунарке

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом к углубленной диспансеризации.

"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ", - цитирует РИА Новости поручение президента.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.01.2022, 15:24
    Гость: Жека

    Зачем счастливо вакцинированным - диспансеризация? И какой нормально вакцинированный субъект пойдет разносить заразу в медучреждения?

  4. 06.01.2022, 14:36
    Гость: Александру

    Всё верно пишите. На международной арене пу ничегошеньки не может, а вот над беззащитности народа он «герой»

  5. 06.01.2022, 14:35
    Гость: Смеёмся вместе

    Пропаганде надо методички менять, на Казахстан напали террористы не проходит.

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