Путин распорядился привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом к углубленной диспансеризации.
"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ", - цитирует РИА Новости поручение президента.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем счастливо вакцинированным - диспансеризация? И какой нормально вакцинированный субъект пойдет разносить заразу в медучреждения?
Наконец, уколоть их....
Или кто говорил
О прогнившей власти
Верхи офигели, низы беспомощны.
Всё верно пишите. На международной арене пу ничегошеньки не может, а вот над беззащитности народа он «герой»
Пропаганде надо методички менять, на Казахстан напали террористы не проходит.