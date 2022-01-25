В России начались клинические исследования вакцины от коронавируса у детей

Минздрав РФ одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, у детей.

Согласно данным реестра разрешений на проведение клинических исследований, исследования начались 24 января. В них примут участие 2200 пациентов.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-ковид-вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей», - говорится в реестре.

Испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений: в Морозовской детской городской клинической больнице, Детской городской клинической больнице имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Окончание исследований намечено на 31 декабря 2023 года, сообщает ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2022, 18:33
    Гость: однозначно

    Адольф Алоизович Гинцбург со своей программой Aktion Tiergartenstraße 4!Руки от детей убрали,ироды!

  2. 25.01.2022, 17:43
    Гость: Алексей В.

    Доводят до белого каления! Только пусть тронут внучку. Пойду на всё. Отомщу.

  4. 25.01.2022, 16:59
    Гость: demos

    Ну, круто же, детей этим шмурдяком уже колют, а клинические испытания только начались.

Все комментарии (5)
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