В России начались клинические исследования вакцины от коронавируса у детей
Минздрав РФ одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, у детей.
Согласно данным реестра разрешений на проведение клинических исследований, исследования начались 24 января. В них примут участие 2200 пациентов.
«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-ковид-вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей», - говорится в реестре.
Испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений: в Морозовской детской городской клинической больнице, Детской городской клинической больнице имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Окончание исследований намечено на 31 декабря 2023 года, сообщает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Адольф Алоизович Гинцбург со своей программой Aktion Tiergartenstraße 4!Руки от детей убрали,ироды!
Доводят до белого каления! Только пусть тронут внучку. Пойду на всё. Отомщу.
Не верьте этим дуракам!
Ну, круто же, детей этим шмурдяком уже колют, а клинические испытания только начались.