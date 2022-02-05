В Москве срок лечения больных коронавирусом сократится до семи дней
Срок лечения заболевших коронавирусом в Москве с 6 февраля сокращается с 14 до 7 дней, если у пациента отсутствуют симптомы COVID-19.
"Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания семидневного срока лечения с ними свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания", - цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Москвы.
Уточняется, что горожане, которые заболели коронавируом до 6 февраля, должны будут соблюдать режим изоляции две недели. До окончания 14-дневного срока лечения с ними также свяжется врач поликлиники и дистанционно закроет или продлит больничный.
Следует отметить также, что у москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления. Медики одной из столичных поликлиник сообщили, что в настоящий момент повторный ПЦР-тест после карантина делать не требуется. Врачи из другой городской поликлиники отметили, что повторные тесты "сейчас никто не берёт", а карантин закроется автоматически, пишет РИА Новости.
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А это именно он, тут и тестов не надо, диагноз поставлен давно всеми здрвомыслящими и не забывшими школьный курс арифметики людьми (было сразу понятно, что это фейковая страшилка, т.к. ВОЗ назвала ситуацию фейком, пусть и в другом написании, PHEIC), лучшее лечение - Нюрнбергский Трибунал 2.0.
В виде раннего лечения может применяться ОТСТАВКА, Трибунал - это для особо тяжёлых и запущенных случаев.
Собственно, процесс уже начался, и в его ходе будут представлены все доказательства, а их все больше и больше.
Жаль только, что погибло так много людей по всему миру, многие из них из-за своей излишней доверчивости. Когда смотришь на их фотографии, какие они были прекрасные люди, мужчины в расцвете лет, красивые женщины, юные девушки, маленькие дети, погубленные доверчивостью своих родителей и погибшие от гм-уколов, становится очень печально и горько! Их уже НЕ вернешь...
...горожане, которые заболели коронавируом до 6 февраля, должны будут соблюдать режим изоляции две недели...
Срок лечения заболевших коронавирусом, если у пациента отсутствуют симптомы COVID-19...
Боже, храни Королеву!
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