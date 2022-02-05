В Москве срок лечения больных коронавирусом сократится до семи дней

20:32 5.02.2022

Срок лечения заболевших коронавирусом в Москве с 6 февраля сокращается с 14 до 7 дней, если у пациента отсутствуют симптомы COVID-19.

"Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания семидневного срока лечения с ними свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания", - цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Москвы.

Уточняется, что горожане, которые заболели коронавируом до 6 февраля, должны будут соблюдать режим изоляции две недели. До окончания 14-дневного срока лечения с ними также свяжется врач поликлиники и дистанционно закроет или продлит больничный.

Следует отметить также, что у москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления. Медики одной из столичных поликлиник сообщили, что в настоящий момент повторный ПЦР-тест после карантина делать не требуется. Врачи из другой городской поликлиники отметили, что повторные тесты "сейчас никто не берёт", а карантин закроется автоматически, пишет РИА Новости.