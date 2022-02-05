В Москве срок лечения больных коронавирусом сократится до семи дней

Медицинский центр в Коммунарке

Срок лечения заболевших коронавирусом в Москве с 6 февраля сокращается с 14 до 7 дней, если у пациента отсутствуют симптомы COVID-19. 

"Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания семидневного срока лечения с ними свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания", - цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Москвы.

Уточняется, что горожане, которые заболели коронавируом до 6 февраля, должны будут соблюдать режим изоляции две недели. До окончания 14-дневного срока лечения с ними также свяжется врач поликлиники и дистанционно закроет или продлит больничный.

Следует отметить также, что у москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления. Медики одной из столичных поликлиник сообщили, что в настоящий момент повторный ПЦР-тест после карантина делать не требуется. Врачи из другой городской поликлиники отметили, что повторные тесты "сейчас никто не берёт", а карантин закроется автоматически, пишет РИА Новости.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.02.2022, 01:32
    Гость: От политического вируса,

    А это именно он, тут и тестов не надо, диагноз поставлен давно всеми здрвомыслящими и не забывшими школьный курс арифметики людьми (было сразу понятно, что это фейковая страшилка, т.к. ВОЗ назвала ситуацию фейком, пусть и в другом написании, PHEIC), лучшее лечение - Нюрнбергский Трибунал 2.0.

    В виде раннего лечения может применяться ОТСТАВКА, Трибунал - это для особо тяжёлых и запущенных случаев.

    Собственно, процесс уже начался, и в его ходе будут представлены все доказательства, а их все больше и больше.

    Жаль только, что погибло так много людей по всему миру, многие из них из-за своей излишней доверчивости. Когда смотришь на их фотографии, какие они были прекрасные люди, мужчины в расцвете лет, красивые женщины, юные девушки, маленькие дети, погубленные доверчивостью своих родителей и погибшие от гм-уколов, становится очень печально и горько! Их уже НЕ вернешь...

  2. 06.02.2022, 00:03
    Гость: От чего лечим - 2

    ...горожане, которые заболели коронавируом до 6 февраля, должны будут соблюдать режим изоляции две недели...

  3. 06.02.2022, 00:01
    Гость: От чего лечим?

    Срок лечения заболевших коронавирусом, если у пациента отсутствуют симптомы COVID-19...

Все комментарии (6)
Выбор читателей
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
МИД Британии пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
«Эксперты пытаются понять: решение Бориса Джонсона по COVID-19 – надолго и всерьез или оно является очередным политическим трюком?»
Официальный срыв Минских соглашений: чем киевский режим отличается от террористических группировок?
© KM.RU, Петр Чайников
Мифы о России вредят самому Западу
Избранное
«День лицемерия: Стояла задача не утверждения "дня единства" 4 ноября, а демонстративного унижения людей советско-социалистического менталитета»
«Услуги пьяному господину»: за чей счет возродят вытрезвители
«Сын России» Икар Лесников. В США офицера обвинили в шпионаже в пользу России
«Для чего Россия толкает Лукашенко в ловушку диалога?»
Как царь Николай I боролся с панславизмом
Принудительная вакцинация — это преступление. Медики не должны бояться об этом говорить
«Неспециалисты с высшим образованием»
Наша пехота – лучше всех: Россия лидировала в конкурсе «Морской десант»
Льняное масло для дерева: свойства, использование и применение
Дмитрий Ревякин вспомнил о Владимире Маяковском в «Горбушке»
Китай создал «клон» американской планирующей бомбы JSOW