В Перми отказались испытывать на детях вакцину «КовиВак»

© KM.RU, Алексей Белкин

Детская поликлиника в Перми, где должны были проводить тестирование вакцины "КовиВак" на подростках, отказалась участвовать в испытаниях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на в пресс-службу регионального Минздрава.

Решение было принято главным врачом поликлиники, Минздрав его поддержал, отметили в ведомстве, не пояснив при этом, по какой причине поликлиника отказалась от испытаний на несовершеннолетних.  

Вакцина против коронавируса "КовиВак" разработана и производится в Центре им. Чумакова РАН, она была зарегистрирована Минздравом РФ в феврале 2021 года. Центр получил от Минздрава разрешение на ее испытание на подростках 12-17 лет. Планировалось задействовать 1050 добровольцев на базе четырех российских клиник, в том числе в Перми.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2022, 21:24
    Гость: Чавес 10

    И что, что "традиционная" ? Антиген - спайковый белок, он токчан, вызывакь антителохависимое усиление инфекции.

  2. 10.02.2022, 20:53
    Гость: Нпонятлвая...

    Я что-то не поняла. Если видишь очередь, вставай в неё и хватай что дают. Да ещё не дай Бог, что Вам не хватит. Только Вы забывайте, что это не колбаса или редкий французский парфюм. Это Ваше здоровье. То что Вы получите, отстояв в этой очереди, скажется на Вашем здоровье. Ваши слова "Ковивак традиционная вакцина и специалисты считают, что главное ее преимущество - от Ковивака Нет вреда." удивили меня. Вы кто? Иммунолог, вирусолог,... "Ковивак традиционная вакцина", давно ли эта "традиция" в России? Такие как Вы бабушки на скамейках, страшнее атомной войны.

  4. 10.02.2022, 20:23
    Гость: Царь Горох

    Отказались , значит ещё не всё потеряно в этом мрачном царстве непроходимости и беспредела.

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