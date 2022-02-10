В Перми отказались испытывать на детях вакцину «КовиВак»

15:09 10.02.2022

Детская поликлиника в Перми, где должны были проводить тестирование вакцины "КовиВак" на подростках, отказалась участвовать в испытаниях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на в пресс-службу регионального Минздрава.

Решение было принято главным врачом поликлиники, Минздрав его поддержал, отметили в ведомстве, не пояснив при этом, по какой причине поликлиника отказалась от испытаний на несовершеннолетних.

Вакцина против коронавируса "КовиВак" разработана и производится в Центре им. Чумакова РАН, она была зарегистрирована Минздравом РФ в феврале 2021 года. Центр получил от Минздрава разрешение на ее испытание на подростках 12-17 лет. Планировалось задействовать 1050 добровольцев на базе четырех российских клиник, в том числе в Перми.