Прививка от кори – самый надежный способ защитить себя и своих детей от этой инфекции.

Корь – это не «безобидная детская сыпь», как думают некоторые родители, а одно из самых заразных вирусных заболеваний на планете. Прививка от кори – единственный надежный способ защитить ребенка и себя от тяжелой инфекции. Вирус передается воздушно-капельным путем, и чтобы заразиться, достаточно просто зайти в помещение, где час назад был больной человек. Вакцинация входит в Национальный календарь, ее делают бесплатно.

Многие отказываются от прививки, потому что «корь сейчас редко встречается». Но она редко встречается именно потому, что большинство привито. Как только уровень вакцинации падает ниже 95%, вспышки возвращаются. Чтобы не верить мифам и не рисковать здоровьем, стоит спокойно разобраться, как работает вакцина, когда ее делают и какие могут быть реакции.

Чем опасна корь

Сначала корь выглядит как обычная простуда. Температура под 40, кашель, насморк, глаза красные. Через 3-5 дней появляется сыпь – сперва на лице, потом по всему телу. Но это только цветочки. Главное начинается потом.

Самое частое осложнение – пневмония. Вирус кори сильно бьет по иммунитету, что любая бактерия легко прилипает. И даже если врачи вовремя начинают лечение, маленькие дети до 5 лет могут погибнуть.

Еще одно осложнение – энцефалит, воспаление мозга. Встречается редко, примерно 1 случай на 1000 заболевших. Но из них 10-20% умирают, а еще у 20-40% остаются судороги, задержка развития или параличи на всю жизнь. Плюс отит – воспаление среднего уха. Казалось бы, ерунда, но он может привести к стойкой потере слуха. А это уже серьезная проблема, особенно для маленького ребенка, у которого речь только формируется.

У беременных корь грозит выкидышем, преждевременными родами или врожденными пороками развития плода.

Как работает вакцина

Вакцина от кори – живая, но ослабленная. Вирус в ней не может вызвать болезнь у здорового человека, но заставляет иммунитет вырабатывать антитела. Организм запоминает врага, и при встрече с настоящим вирусом уже знает, что делать.

В России обычно используют комбинированную вакцину – сразу от кори, краснухи и паротита (КПК). Вакцину делают подкожно или внутримышечно. Она содержит ослабленный вирус, выращенный на куриных эмбрионах. Поэтому людям с тяжелой аллергией на куриный белок (анафилаксия) прививку не делают.

Кому и когда делают прививку

Прививку от кори делают по календарю, который утвержден Минздравом. Детям первый укол – в 12 месяцев. Второй – в 6 лет, прямо перед школой. Двух доз обычно хватает, чтобы защита осталась на всю жизнь. У 95% привитых антитела держатся до старости. Если по каким-то причинам пропустили срок – ничего страшного, можно догнать в любом возрасте.

Взрослым, которые не болели корью и не привиты (или не помнят, привиты ли), врачи рекомендуют вакцинацию до 35 лет. В некоторых регионах планку поднимают до 55 лет – все зависит от того, насколько напряженная обстановка с корью в этой местности. Если взрослый человек контактировал с больным, ему ставят экстренную прививку в первые три дня. Это может либо совсем не дать заболеть, либо сделать болезнь легкой.

Есть группы, которым прививка обязательна: врачи, учителя, воспитатели, продавцы, водители – все, кто по работе много общается с людьми. Взрослым тоже нужны две дозы с интервалом минимум три месяца. Одной – мало. Если не уверены, привиты вы или нет, можно сдать анализ на антитела или просто сделать прививку. Повторная вакцинация не опасна, даже если иммунитет уже есть. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть.

Как подготовиться и куда обращаться

Специальной подготовки к прививке от кори не требуется. Единственное важное условие – ребенок или взрослый должны быть здоровы на момент вакцинации. Если есть насморк, кашель, повышенная температура или обострение хронического заболевания, прививку откладывают до полного выздоровления.

Куда обратиться:

детям – в детскую поликлинику по месту жительства (участковый педиатр);

взрослым – во взрослую поликлинику (терапевт) или в платный центр (вакцинация платная).

В государственных поликлиниках вакцинацию проводят бесплатно по полису ОМС. Взрослым, которые не входят в группы риска, иногда могут отказать. Но если в регионе объявлена эпидемия или есть вспышка кори, прививают всех без исключения. В частных центрах вакцинация доступна в любое время, но стоимость препарата и приема врача нужно уточнять на месте.

Побочные эффекты

Вакцина от кори очень безопасная. Реакции бывают, но в основном легкие и быстро проходят.

Нормальные реакции (у 3-15% детей):

покраснение и небольшая шишка в месте укола;

температура до 37,5°C через 7-14 дней после прививки;

легкая сыпь (тоже через 7-14 дней, держится пару дней);

увеличение слюнных желез, небольшой насморк, кашель.

Это не болезнь, а признак того, что иммунитет работает. Ребенок не заразен, все проходит без лечения.

Редкие осложнения (1 случай на миллион):

тяжелая аллергическая реакция (крапивница, отек);

энцефалит (риск от вакцины в сотни раз ниже, чем от самой кори);

тромбоцитопения (временное снижение тромбоцитов, проходит само).

Противопоказания

Несмотря на безопасность вакцины, есть состояния, при которых прививку от кори делать нельзя или нужно временно отложить. Их важно знать, чтобы избежать осложнений.

Абсолютные (нельзя):

тяжелая аллергия на предыдущую дозу;

аллергия на компоненты (неомицин, желатин, куриный белок – если реакция тяжелая);

тяжелый иммунодефицит (рак, химиотерапия, ВИЧ с низкими лимфоцитами);

беременность. Кормить грудью можно.

Относительные (отложить): острое заболевание с температурой, обострение хронической болезни.

Итог

Прививка от кори – самый надежный способ защитить себя и своих детей от этой инфекции. Корь может протекать тяжело и давать осложнения, такие как пневмония или энцефалит. К счастью, вакцина от кори безопасна: побочные эффекты редки и в большинстве случаев ограничиваются легкой температурой и покраснением в месте укола.

Если вы или ваш ребенок не привиты, не стоит ждать вспышки. Обратитесь к врачу и сделайте прививку. Это не сложно, не страшно и занимает всего несколько минут. Доверяйте фактам и рекомендациям специалистов, а не случайным мнениям из интернета.