ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права

19:22

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права.

Ведомство работает над "системой дифференцированной оценки", которая будет зависеть от того, насколько задача на экзамене влияет на безопасность дорожного движения. А ошибки в ответах будут оцениваться по степени возможных рисков в случае, если такое неверное решение будет принято в реальной ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-центр МВД России.

К примеру, если экзаменующийся дал неверный ответ в условной ситуации, где это спровоцирует ДТП, экзамен завершится.

Как ожидается, задачи для теоретического экзамена также претерпят изменения. Так, их количество должно увеличиться, а сами они будут разделены по принадлежности к определенной категории транспортных средств.

Например, при сдаче экзамена по категории "ВЕ" ­будут проверяться теоретические знания управления составом транспортного средства.

Нововведения на экзаменах в ГИБДД могут появиться уже в следующем году.