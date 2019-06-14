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На российских дорогах могут разрешить скорость 130 км/ч

08:24 14.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки дорог с повышенным скоростным лимитом, пишет газета "КоммерсантЪ".

Предполагается, что новый стандарт установит требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах.

В частности, лимит скорости может быть поднят со 110 километров в час до 130 километров в час, если это решит собственник дороги. Пока такие участки на данный момент есть лишь у "Автодора". Росавтодор рассматривает возможность увеличения скорости до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных дорог.

Отмечается, что официально критериев по введению скоростного режима на трассах пока не существует, новый ГОСТ их вводит впервые.

На таком участке, согласно проекту, на протяжении года не должно быть очагов ДТП, то есть не более трех аварий на километровом отрезке. Колейность допускается глубиной не более 15 миллиметров. Также там должны применяться знаки переменной информации, чтобы владелец дороги на время ливня, шторма, метели мог понизить лимит скорости.

"Автодор" уже применяет это правило на некоторых участках. Режим 130 километров в час могут вводить по всей дороге или в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели и месяца. Однако при чрезмерной колейности или повышенной аварийности увеличенный скоростной режим отменяют.

Новый ГОСТ также вводит требования к зонам для остановки. Так, если ширина обочины менее полутора метров, то каждые три–пять километров, в зависимости от количества полос, на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 метров шириной, которые отделены широкой разделительной полосой от проезжей части.

Кроме того, стандарт рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 метров до 3,5 метров для "выравнивания" скоростей движения транспорта.

По данным издания новый ГОСТ могут утвердить уже в августе.

На сегодняшний день лимит в 130 километров в час на европейских автомагистралях уже работает в ФРГ, Дании и Франции. Тем не менее летом прошлого года на французских автодорогах, которые не относятся к магистралям, скорость снизили с 90 до 80 километров в час. В Германии также сократили число автобанов с "безлимитными" скоростными режимами.

Также, по информации газеты, разработка стандарта ведется на фоне дискуссии между правительством, ГИБДД, Минтрансом и экспертами по вопросу об ограничениях скорости. Московские власти настаивают на отмене "нештрафуемого" порога в 20 километров в час. Однако Госдума и кабинет министров говорят, что нужна ревизия существующих режимов скорости, чтобы впоследствии можно было вводить ограничения.

Темы: Вопросы организации дорожного движения, Правила дорожного движения
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Комментарии читателей
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14.06.2019, 12:23
Гость: Ray Bloom

Я и без их разрешения гоняю под 150, иногда.
14.06.2019, 10:42
Гость: Для тех кто не в танке

По факту скорость на дорогах уже больше 110 км/час, и на этой скорости Вас со свистом обгоняют. Проблема аварийности в культуре вождения, не уважении к окружающим, стремлении всех обогнать. В результате имеем не обгон по встречной полосе, а движение по встречной полосе, когда без ДТП обходится не из за виртуозности управления нарушителя, а из за крепких нервов тех кто едет по своей полосе. Загруженность трасс на расстоянии менее полутора сот км от больших городов зашкаливает. При двух полосном движении, когда обе полосы забиты, а расстояние между машинами менее 20 м, сколько водителей занимается слаломом? А чуть образуется затор, начинают движение по обочинам, а в результате поток в несколько рядов начинает перестраиваться в один ряд и возникает пробка на несколько км.
Что примечательно, в таких ситуациях ГАИ можно увидеть только на местах ДТП.
14.06.2019, 10:25
Гость: Неужели?

Ты точно знаешь? Смотри чтобы точно было. Запомни "шмары багдасарян" тебя угробят и на скорости 80 км.
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