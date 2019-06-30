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Россияне ездят заправлять автомобили в Казахстан, где бензин вдвое дешевле

19:27 30.06.2019
Фото с сайта og.ru

Жители России ездят в Казахстан, чтобы сэкономить деньги на бензине. Ценник на аналогичных заправках в соседнем государстве отличается практически в два раза, пишет МК.

Один из автомобилистов снял видео, в котором возмутился разницей в цене на топливо. Автор ролика посетил одну из заправок в Казахстане, которая находится практически на границе с Россией – приблизительно в 15 километрах от Оренбургской области.

Мужчина заплатил порядка 1900 рублей за 75 литров бензина. По его словам, «самый большой прикол» заключается в том, что это российское топливо. «Все россияне тут заправляются своим же бензином», – отметил он. Так, в пересчете на российскую валюту литр топлива в Казахстане стоит порядка 26,5 рубля.

«Это просто обалдеть. Просто беспредел, что с нами творят в России», — возмущается автор видео.

Аналогичные низкие цены на бензин можно увидеть на казахстанских АЗС российской компании «Газпромнефть». Например, АИ-95 стоит там в пределах 170 тенге за литр (в районе 28 рублей). Для сравнения — на АЗС в Екатеринбурге 22 июня бензин АИ-95 стоил в среднем 44,88 рубля, отмечает Znak.com.

Темы: Бензин
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Комментарии читателей
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30.06.2019, 23:37
Гость: blog2038,.

"Россияне ездят заправлять автомобили в Казахстан, где бензин вдвое дешевле"
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Подобное происходит во всём мире и не только на интернациональном уровне, но и даже в пределах отдельновзятой страны.
.
Для тех, кто возмущется почему в Казахстане бензин дешевле чем в России - скорее всего из-за больших расстояний при доставке и налогов.
30.06.2019, 23:32
Гость: охотник за бакланами

Это точно Госдеп виноват, и хохлы с грузинами
30.06.2019, 22:58
Гость: Pupsik

Ну так у казахов власть национальная, а в РФ - хазарская оккупационная администрация. Разнца - на лицо. Еще один прозрел из местных аборигенов, что их, оказывается, наи... обдурили ушлые кремляне.
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