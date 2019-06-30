"Россияне ездят заправлять автомобили в Казахстан, где бензин вдвое дешевле"

19:27

Жители России ездят в Казахстан, чтобы сэкономить деньги на бензине. Ценник на аналогичных заправках в соседнем государстве отличается практически в два раза, пишет МК.

Один из автомобилистов снял видео, в котором возмутился разницей в цене на топливо. Автор ролика посетил одну из заправок в Казахстане, которая находится практически на границе с Россией – приблизительно в 15 километрах от Оренбургской области.

Мужчина заплатил порядка 1900 рублей за 75 литров бензина. По его словам, «самый большой прикол» заключается в том, что это российское топливо. «Все россияне тут заправляются своим же бензином», – отметил он. Так, в пересчете на российскую валюту литр топлива в Казахстане стоит порядка 26,5 рубля.

«Это просто обалдеть. Просто беспредел, что с нами творят в России», — возмущается автор видео.

Аналогичные низкие цены на бензин можно увидеть на казахстанских АЗС российской компании «Газпромнефть». Например, АИ-95 стоит там в пределах 170 тенге за литр (в районе 28 рублей). Для сравнения — на АЗС в Екатеринбурге 22 июня бензин АИ-95 стоил в среднем 44,88 рубля, отмечает Znak.com.