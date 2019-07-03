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ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

09:13 3.07.2019
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Госавтоинспекция организует межведомственную рабочую группу, которая проанализирует Правила дорожного движения (ПДД) и подготовит варианты их улучшения, пишет "Интерфакс".

"Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению", - рассказали в ГИБДД.

Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил о необходимости ревизии существующих Правил дорожного движения.

"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести хорошую ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты, параграфы, разделы. А что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?" - заявил Горовой, открывая новый факультет переподготовки сотрудников ГИБДД в подмосковной Истре.

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях инспектора смогут без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста к месту медицинского освидетельствования.

Как напоминает РИА Новости, против данной инициативы выступил председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, призвавший подходить к любым изменениям в правилах дорожного движения взвешенно. Идею также раскритиковали автоэксперты.

Темы: Правила дорожного движения, ГИБДД России, Дорожно-патрульная служба ГИБДД
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 13:04
Гость: михаил

Именно правила у нас отличные, а вот соблюдение их... Ну начните с того, чтобы хотя бы работники ГИБДД их соблюдали-ездили по-правилам, на газонах и тротуарах не парковались, дороги не перегораживали и прочее. Есть свод "Правил Дорожного Движения" - если в МВД кто не знает, это такая брошюрка тоненькая. А все эти "служебные инструкции"-филькина грамота, и вещать водителю об их содержании-незаконно, ибо не опубликованы к общему доступу и следовательно не имеют законной силы.
03.07.2019, 12:38
Гость: Оллес

Короче будет так:только залез в машину - ВСЕ,ты уже виноват во всем и сразу.Со двора выехал - конфискация машины и квартиры за ЛЮБОЕ нарушение по усмотрению гаишника.Диапазон:от 1000 рублей до расстрела на месте.
03.07.2019, 12:15
Гость: Есть две области

непрерывных реформ: образование и дорожное движение.
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