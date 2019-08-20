Депутаты предложили освободить автовладельцев от некоторых штрафов

19:53

Группа депутатов ГосДумы выступила с инициативой освобождать водителей транспортных средств от некоторых штрафов, зафиксированных фото и видеокамерами.

Законопроект (№ 779275-7) появился в ответ на массовые жалобы автомобилистов, что они порой получают административные штрафы спустя полгода, год и даже три года после совершенного нарушения.

Соответственно при таком «опоздании в информировании люди не могут воспользоваться своим правом заплатить штраф со скидкой (уплата в 10-дневный срок) и даже наоборот из-за нарушения сроков (не по собственной воле) подпадают под другую меру административного воздействия - «удвоение штрафа».

Кроме того, у них не остается возможности обжаловать штраф, если нарушение совершил другой человек (штраф, зафиксированный камерами, приходит на автовладельца), сообщает «Автостат».

Автолюбитель не должен нести ответственность за сбой в системе, некорректную работу сотрудников или почты, посчитали авторы законопроекта: «Мы считаем, что если в КоАП действующей редакции предполагается обязанность проинформировать владельца транспортного средства в течение трех дней о совершенном правонарушении, то, если этого сделано не было по разным причинам, это не проблема автовладельца». Будет справедливо, если такой штраф попросту «сгорит».

Согласно предложенным изменениям, информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на портале госуслуг в личном кабинете с указанием даты размещения этой информации.

Если такая информация не будет размещена в течение 10 дней со дня фиксации правонарушения, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности.