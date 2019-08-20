]]>
]]>
Главная Авто Новости

Депутаты предложили освободить автовладельцев от некоторых штрафов

19:53 20.08.2019
Камера
Камера ГИБДД © KM.RU
Материалы по теме:

Группа депутатов ГосДумы выступила с инициативой освобождать водителей транспортных средств от некоторых штрафов, зафиксированных фото и видеокамерами.

Законопроект (№ 779275-7) появился в ответ на массовые жалобы автомобилистов, что они порой получают административные штрафы спустя полгода, год и даже три года после совершенного нарушения.

Соответственно при таком «опоздании в информировании люди не могут воспользоваться своим правом заплатить штраф со скидкой (уплата в 10-дневный срок) и даже наоборот из-за нарушения сроков (не по собственной воле) подпадают под другую меру административного воздействия - «удвоение штрафа».

Кроме того, у них не остается возможности обжаловать штраф, если нарушение совершил другой человек (штраф, зафиксированный камерами, приходит на автовладельца), сообщает «Автостат».

Автолюбитель не должен нести ответственность за сбой в системе, некорректную работу сотрудников или почты, посчитали авторы законопроекта: «Мы считаем, что если в КоАП действующей редакции предполагается обязанность проинформировать владельца транспортного средства в течение трех дней о совершенном правонарушении, то, если этого сделано не было по разным причинам, это не проблема автовладельца». Будет справедливо, если такой штраф попросту «сгорит».

Согласно предложенным изменениям, информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на портале госуслуг в личном кабинете с указанием даты размещения этой информации.

Если такая информация не будет размещена в течение 10 дней со дня фиксации правонарушения, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.08.2019, 20:01
Гость: Аттракцион

неслыханной щедрости.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.