Новый грузовик Hyundai Mighty выходит на российский рынок

17:32

Компания Hyundai Truck and Bus Rus выводит на российский рынок новые среднетоннажные грузовики Mighty



Фото с сайта hyundaitrucks.ru

В сентябре в продажу поступит EX9 полной массой 8,5 тонны, в ноябре – EX6 и EX8 полной массой 6,5 и 7,8 тонны. Производство машин осуществляется на калининградском заводе «Автотор».

Новый Mighty дополнит линейку среднетоннажных автомобилей Hyundai, которая также включает модель HD78, сообщает пресс-служба Hyundai Truck and Bus Rus.

По сравнению с HD78 в кабине Mighty место для ног увеличено на 68 мм, регулировка сидений – на 55 мм, регулировка рулевого колеса по углу наклона и вылету составляет 76 и 65 мм соответственно. Пространство для хранения увеличилось на 45% – с 29,8 до 43,4 л.

Для повышения коррозионной стойкости 79% деталей кабины оцинкованы. Гарантия на Mighty составляет 5 лет или 500 тыс. км. Машины оснащены системами активной безопасности, такими как системы помощи при трогании на подъеме и экстренном торможении, система противодействия опрокидыванию, электронное распределение тормозных усилий, система регулировки тягового усилия, электронный контроль устойчивости, антиблокировочная система, включение аварийного сигнала при экстренной остановке.

В максимальной комплектации доступны информативная приборная панель с бортовым компьютером, боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, круиз-контроль, аудиосистема, кондиционер, а также водительское сиденье с подогревом.

Mighty EX9 доступен в двух модификациях: с длиной колесной базы в 3850 мм и 4200 мм. Грузоподъемность – 5,71 т и 5,675 т соответственно. Мощность двигателя D4GA с крутящим моментом 608 Нм составляет 170 л.с. Мотор рабочим объемом 3,9 л работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Mighty EX6 и EX8 оснащаются двигателем D4CC рабочим объемом 2,9 л, с которым состыкована механическая 5-ступенчатая коробка передач. Мощность мотора с крутящим моментом 392 Нм – 160 л.с.

Каждая модель будет представлена в трех модификациях: Mighty EX6 – с длиной колесной базы 2850, 3400 и 3850 мм грузоподъемностью 4,055, 4,045 и 3,965 тонны соответственно; Mighty EX8 – с длиной колесной базы 3400, 3850 и 4200 мм грузоподъемностью 5,26, 5,25 и 5,21 тонны. Максимальная грузоподъемность шасси новых Mighty – 5,7 тонны.

По сравнению с HD78 ширина рамы увеличена и составляет 860 мм спереди и сзади у Mighty EX8/EX9, а также 860 мм спереди и 753 мм сзади – у EX6. Это, в частности, расширяет спектр надстроек, которые могут быть установлены на четыре варианта колесных баз, так как длина надстроек может варьироваться от 2900 до 6200 мм.

В течение текущего года на «Автоторе» начнется производство широкой гаммы Mighty со специальными надстройками. Уже в ближайшее время на шасси начнут устанавливаться бортовые платформы, промтоварные и изотермические фургоны с максимальным объемом груза до 27 куб.м (или 12 европаллет).