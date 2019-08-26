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Китай решил запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания

14:57 26.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Китая занялись изучением возможности введения частичного или полного запрета на продажу новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая намерено предварительно провести анализ спроса на бензиновые автомобили, а также изучить их вредные выбросы. По итогам исследования будет принято решение о том, насколько жесткие ограничения вводить, сообщает «Интерфакс».

Если подобный закон будет принят, то Китай станет еще одним государством, в котором в ближайшие годы автомобили с двигателями внутреннего сгорания окажутся под запретом.

Ранее островная провинция Китая Хайнань уже заявляла, что планирует прекратить продажу бензиновых автомобилей к 2030 году.

Темы: Китай, Автомобильный транспорт в мире
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Комментарии читателей
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26.08.2019, 18:03
Гость: да-да

дурные китайцы не понимают как все это трудно и вообще непонятно зачем они в это ввязались. Сидели бы спокойно со своим чахлым смогом и не дергались. Ну ничего наши космополиты-гайдаровцы научат китайских националистов уму-разуму.
26.08.2019, 18:03
Гость: le docteur

Русофобия!!! Однозначно!!!
26.08.2019, 17:58
Гость: да-да

не будем ничего копировать, будем сидеть и ждать отмены санкций и прихода инвестиций.
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