Китай решил запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания

14:57

Власти Китая занялись изучением возможности введения частичного или полного запрета на продажу новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая намерено предварительно провести анализ спроса на бензиновые автомобили, а также изучить их вредные выбросы. По итогам исследования будет принято решение о том, насколько жесткие ограничения вводить, сообщает «Интерфакс».

Если подобный закон будет принят, то Китай станет еще одним государством, в котором в ближайшие годы автомобили с двигателями внутреннего сгорания окажутся под запретом.

Ранее островная провинция Китая Хайнань уже заявляла, что планирует прекратить продажу бензиновых автомобилей к 2030 году.