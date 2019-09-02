ГАЗ представил новое поколение «Газели»

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На выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу 3 сентября) группа ГАЗ представила коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN».



Фото пресс-службы ГАЗ

По словам президента группы ГАЗ Вадима Сорокина, «Газель NN» отличается наличием «интеллектуальной платформы», обеспечивающей высокий уровень безопасности, низкую утомляемость водителя и экономическую эффективность работы.

«Газель NN» - это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность», - заявил Сорокин.



Фото: olga.sun1405 / Instagram

РИА Новости отмечает, что новая платформа «Газели NN» адаптирована как под использование двигателя внутреннего сгорания, так и электротяги.

По информации РБК, кабина водителя получила «принципиально новый интерьер», который включает комфортабельное водительское кресло с 20 регулировками, климат-контроль, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, новую комбинацию приборов с TFT-дисплеем и возможность бесключевого доступа и запуска двигателя.

Начать серийное производство автомобиля планируется в 2020 году, а продажи запустить в 2021 году.