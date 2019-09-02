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ГАЗ представил новое поколение «Газели»

22:21 2.09.2019

На выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу 3 сентября) группа ГАЗ представила коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN».


Фото пресс-службы ГАЗ

По словам президента группы ГАЗ Вадима Сорокина, «Газель NN» отличается наличием «интеллектуальной платформы», обеспечивающей высокий уровень безопасности, низкую утомляемость водителя и экономическую эффективность работы.

«Газель NN» - это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность», - заявил Сорокин.


Фото: olga.sun1405 / Instagram

РИА Новости отмечает, что новая платформа «Газели NN» адаптирована как под использование двигателя внутреннего сгорания, так и электротяги.

По информации РБК, кабина водителя получила «принципиально новый интерьер», который включает комфортабельное водительское кресло с 20 регулировками, климат-контроль, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, новую комбинацию приборов с TFT-дисплеем и возможность бесключевого доступа и запуска двигателя.

Начать серийное производство автомобиля планируется в 2020 году, а продажи запустить в 2021 году.

Темы: Авто
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 09:03
Гость: tot64

дешёвая не означает - неудобная и опасная...
03.09.2019, 08:21
Гость: Контрразведчик

Без хорошего кресла и хорошего дисплея, уже не обойтись, особенно на трассах России.
03.09.2019, 04:13
Гость: Ray Bloom

Вряд ли нужны простому водителю все эти прибамбасы. Машины должна быть дешёвая по стоимости и обслуживанию.
Все комментарии (4)
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