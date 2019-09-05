Молодой лихач на BMW убил двоих детей

11:24

Стоп-кадр из видео в YouTube

4 сентября около 19.50 на ул. Первомайской в п. Мелехово Ковровского района Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.

13-летние подростки находились возле остановки общественного транспорта, когда их сбил автомобиль «БМВ-320», которым управлял 23-летний водитель, говорится в сообщении УМВД по Владимирской области.

В результате ДТП один ребенок скончался на месте происшествия, второй - в машине скорой помощи.

По информации в Сети, наезд был совершен в темное время суток, но на освещенном фонарями участке дороги, рядом с остановкой.

В данный момент ведется следствие. Обстоятельства ДТП уточняются.