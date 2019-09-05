]]> ]]>
Главная Авто Новости

Молодой лихач на BMW убил двоих детей

11:24 5.09.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

4 сентября около 19.50 на ул. Первомайской в п. Мелехово Ковровского района Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.

13-летние подростки находились возле остановки общественного транспорта, когда их сбил автомобиль «БМВ-320», которым управлял 23-летний водитель, говорится в сообщении УМВД по Владимирской области.

В результате ДТП один ребенок скончался на месте происшествия, второй - в машине скорой помощи.

По информации в Сети, наезд был совершен в темное время суток, но на освещенном фонарями участке дороги, рядом с остановкой.

В данный момент ведется следствие. Обстоятельства ДТП уточняются.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.09.2019, 16:17
Гость: *

Так штатный кремлебот про справедливость и не утверждала ничего, она исключительно про букву закона! А в воровском г-ве и законы воровские, все зависит от того, насколько подвязаны к власти преступник и его жертвы. Если жертвы из нью-дворян - по-полной влепят! Если преступник - даже на попадет на зону, максимум на поселение отправится, да и то ненадолго, как бандитская мочалка, сбившая "пьяного мальчика"... Ну, или, как дочурка избиркомовки Шавенкова, ваще отделается легким испугом.
Кремлеботам такие законы и такие "судьи" весьма по вкусу!
05.09.2019, 13:49
Гость: так и будет

не сомневайтесь, следствие будет предельно корректным и приговор будет законным, вот только приговор будет совершенно не справедливым.
05.09.2019, 13:16
Гость: 1

Буква закона она такая буква - за наезд на остановку с 2 жертвами лихачу дали 6 лет, за призыв блогера убивать детей полицаев, беспределящих на митингах, блогеру дали 5 лет, за призыв полицаев убивать детей митингующих - полицаям не сделали ничего..
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.