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Банкротам разрешат не оплачивать штрафы ГИБДД

06:44 18.09.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Штрафы в ГИБДД можно будет не платить при одном условии. Задолженность спишут, если гражданин пройдет процедуру личного банкротства. 

Соответствующие поправки готовятся в Бюджетный кодекс. Соответствующая инициатива уже рассмотрена комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщила «Российская газета».

Законопроект, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, добавит ситуации, когда налоговые недоимки можно будет списать. 

«Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина», — подчеркнул он, добавив, что в числе причин в Бюджетном кодексе для признания недоимок безнадежными пока оно не предусмотрено.

Груздев добавил, что сама процедура банкротства физических лиц призвана оказать помощь тем, кто находится в тяжелом и безвыходном финансовом положении. Таким образом россияне смогут «избавиться от долговой петли».

Для того, чтобы быть признанным банкротом, человеку предстоит пройти жесткий аудит, который определит его имущественное состояние. После этого у россиянина могут взыскать все, что возможно, в счет погашения долга. Оставшуюся часть задолженности платить будет не нужно. Долги по платежам в бюджет — налоги, административные штрафы и так далее — спишут.

Банкротами в России за год признали 41,8 тысячи человек. Их освободили от долгов, общая сумма которых составила 153,7 миллиарда рублей.

Темы: Авто, Автоновости, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 10:35
Гость: Вадим

Это правовой беспредел. Нарушается конституционные принципы равноправия граждан перед законом и неотвратимости наказания.
18.09.2019, 07:08
Гость: Вот!

Ещё немного и вся страна станет банкротом. Медвед доведёт ! Насильно навязываемый им переход на 4-х дневку - яркое тому доказательство.
Только недавно говорили о необходимости отменить зимние каникулы и прибавить в стране несколько рабочих дней, так как выходных дней более чем достаточно. И вдруг этот выскакивает с очередной инициативой: к имеющимся выходным дням (а это где-то 116-118 дней в году) НАСИЛЬНО добавить ещё 52 дня (в году 52 недели). И это несмотря на то, что по действующему законодательству при желании это уже можно сделать сейчас.
...короче говоря, страна пропала. Всё происходящее свидетельствует, что всё идёт к её разделу-раздроблению. А может и ничего плохого не будет? Главное - не будет "партии" ЕР !!!!
Думаю, осталось лет 7-9, не более.
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