Банкротам разрешат не оплачивать штрафы ГИБДД

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Штрафы в ГИБДД можно будет не платить при одном условии. Задолженность спишут, если гражданин пройдет процедуру личного банкротства.

Соответствующие поправки готовятся в Бюджетный кодекс. Соответствующая инициатива уже рассмотрена комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщила «Российская газета».

Законопроект, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, добавит ситуации, когда налоговые недоимки можно будет списать.

«Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина», — подчеркнул он, добавив, что в числе причин в Бюджетном кодексе для признания недоимок безнадежными пока оно не предусмотрено.

Груздев добавил, что сама процедура банкротства физических лиц призвана оказать помощь тем, кто находится в тяжелом и безвыходном финансовом положении. Таким образом россияне смогут «избавиться от долговой петли».

Для того, чтобы быть признанным банкротом, человеку предстоит пройти жесткий аудит, который определит его имущественное состояние. После этого у россиянина могут взыскать все, что возможно, в счет погашения долга. Оставшуюся часть задолженности платить будет не нужно. Долги по платежам в бюджет — налоги, административные штрафы и так далее — спишут.

Банкротами в России за год признали 41,8 тысячи человек. Их освободили от долгов, общая сумма которых составила 153,7 миллиарда рублей.