Движение на автомобиле ночью

22:31

Зимний день короток, а летом ночи особо темны и многим приходится совершать поездки в тёмное время

Хорошо, когда поездка совершается в населённом пункте со множеством освещённых улиц, а если вдруг нужно ехать за город, где вообще нет освещения или фонари стоят лишь изредка? Что нужно знать о движении ночью?

Подготовка к ночной поездке

Прежде всего нужно проверить работу осветительных приборов как дальнего, так и ближнего света фар, а также указателей поворота. Также необходимо проверить стоп-сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватель (при необходимости долить жидкость). Если нужно, то отрегулировать направление света фар.

На всякий случай положить в багажник небольшой набор инструментов и буксировочный трос.

Взять по одной лампе (бывает, что они перегорают в самый не подходящий момент, а на трассе редко встретишь автомагазин, да водители из попуток вряд ли вам помогут ).

Хорошо иметь в запасе фонарик, которым можно будет посветить себе при замене проколотого колеса или мелкой поломке.

Не стоит ночью надевать очки с затемнёнными стёклами, так как от ослепления они помогают мало, а вот остроту зрения сильно снижают.

Движение по ночной дороге, разъезд со встречным транспортом

Как правило, на ночной дороге скорость движения значительно ниже, чем днём - это обусловлено ухудшением видимости и размытостью окружающих предметов.

Особенность зрения человека такова, что чем выше у автомобиля скорость, тем меньше угол зрения.

На большой скорости наступает эффект так называемого «туннельного зрения», когда водитель видит только то, что находится прямо перед ним и не замечает предметов на обочине (двигаясь как бы в туннеле).

Такой эффект опасен днём, а ночью вообще может стать причиной катастрофы из-за не вовремя обнаруженного препятствия.

При езде ночью нужно об этом помнить и ехать чуть медленнее, чем днём.

Движение на дорогах не прекращается и в ночное время, так как многие водители-профессионалы предпочитают ночные поездки по причине небольшой загруженности трасс, да и воздух летом в ночное время гораздо прохладнее, чем днём.

Ночью встречный автомобиль можно увидеть только по свету фар. При сближении с ним нужно переключиться с дальнего на ближний, при этом рассчитав переключения так, чтобы и встречного не ослепить.

Поравнявшись со встречной машиной можно вновь переключиться с ближнего на дальний.

Но если вас ослепили, то нужно остановиться, при это включить сигнализацию и по возможности не менять полосу.

Съезжать на обочину в этот момент не стоит, лучше это сделать после того, как эффект ослепления миновал.

Аварийную сигнализацию ночью нужно включать и в случае других непредвиденных остановок во избежание столкновения с транспортом, движущимся в попутном направлении.

Если предстоит обгон медленно едущей машины, то приблизившись к ней, нужно переключиться с дальнего на ближний, убедиться, что дорога для совершения обгона свободна, включить левый поворот и приступить к обгону.

Обгон сложен днём, но ещё сложнее ночью, а тем более в условиях недостаточной видимости (туман, летящая в виде мокрой пыли грязь в сырую погоду или снежная пыль зимой, особенно за фурами).

Ни в коем случае не нужно обгонять, если дорога впереди плохо просматривается, так как можно не заметить быстро едущий на встречу автомобиль.

Прочие опасности на ночной дороге

1. Бродячие домашние животные представляют серьёзную опасность на ночной дороге, так как их трудно заметить, особенно при ослеплении.

2. Бредущие по обочинам меж поселковых и меж городских трасс люди – их тоже трудно заметить из далека.

3. Трудно заметить автомобиль на дороге, если не выставлен аварийный знак или не включена световая сигнализация.

4. Большегрузные тягачи, перевозящие выступающий за габариты груз, опасны при обгоне и встречном разъезде. Бывают, что такие машины едут и ночью.

5. Автомобили и мотоциклы с неисправными фарами и не горящими задними фонарями.

6. Дикие животные, перебегающие дорогу.

Однако человеку, не очень давно получившему права водителя, не стоит слишком переживать перед ночной поездкой. Просто необходимо соблюдать скоростной режим, вовремя реагировать на возникшие опасности.

А также перед поездкой нужно проверить исправность своего автомобиля. Хотя бы в пределах своей компетенции.