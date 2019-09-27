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В Госдуме предложили отапливать дороги для борьбы со снегом

15:38 27.09.2019
Автомобильная дорога
© KM.RU, Алексей Белкин
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По мнению специалистов из Российского дорожного научно-исследовательского института, электропроводящий бетон должен помочь справиться с обледенением дорог и сугробами, из-за которых проезжая часть зимой сужается.

Покрытие из такого бетона предлагается укладывать по краям проезжей части, а на сложных участках (мосты, путепроводы или съезды) - по всей ширине, сообщает RT. Образовавшаяся в ходе эксплуатации вода будет стекать в ливневую канализацию.

Также отмечается, что для пешеходов и водителей такое покрытие является безопасным - сверху оно будет иметь защитный слой, а нижним слоям обеспечат заземление.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен («Единая Россия») заявил, что для проведения эксперимента необходимо выбрать экспериментальный участок в регионе с высоким уровнем осадков зимой. Например, в Карелии, Сибири, Дальнем Востоке или Архангельской области. «Только в процессе эксплуатации мы поймем, насколько это действенно. Пробовать нужно, безусловно. Эксперимент надо проводить», - сказал С.Тен.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 23:50
Гость: После 900 км бордюров

ничто уже не удивляет.
27.09.2019, 20:33
Гость: Шило

В последнее время Дума бурлит от детей.
27.09.2019, 20:13
Гость: Сказал

Европерец, который жил в Чехии.
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