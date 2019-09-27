В Госдуме предложили отапливать дороги для борьбы со снегом

15:38

По мнению специалистов из Российского дорожного научно-исследовательского института, электропроводящий бетон должен помочь справиться с обледенением дорог и сугробами, из-за которых проезжая часть зимой сужается.

Покрытие из такого бетона предлагается укладывать по краям проезжей части, а на сложных участках (мосты, путепроводы или съезды) - по всей ширине, сообщает RT. Образовавшаяся в ходе эксплуатации вода будет стекать в ливневую канализацию.

Также отмечается, что для пешеходов и водителей такое покрытие является безопасным - сверху оно будет иметь защитный слой, а нижним слоям обеспечат заземление.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен («Единая Россия») заявил, что для проведения эксперимента необходимо выбрать экспериментальный участок в регионе с высоким уровнем осадков зимой. Например, в Карелии, Сибири, Дальнем Востоке или Архангельской области. «Только в процессе эксплуатации мы поймем, насколько это действенно. Пробовать нужно, безусловно. Эксперимент надо проводить», - сказал С.Тен.