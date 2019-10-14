Toyota рассекретила водородный седан Mirai

12:15

Компания Toyota раскрыла некоторые подробности о водородном седане Mirai второго поколения.



Фото: Toyota

Данный автомобиль поступит в серийное производство и должен появиться в продаже в 2020 году. Приобрести Toyota Mirai можно будет в Японии, Европе и США, сообщает Autonews.ru.

Пятиместный седан построен на заднеприводной платформе TNGA-N. Длина автомобиля составляет 4935 мм, а ширина - 1885 мм. Размер колесной базы концепта - 2920 мм.

В салоне имеется цифровая приборная панель, экран мультимедийной системы, аудиосистема JBL (14 динамиков) и камера заднего вида.



Фото: Toyota

По словам представителей компании, одной зарядки аккумулятора хватит примерно на 483 километра пути, а время подзарядки не превышает 3 минут. Общая мощность силовой установки предыдущего поколения составляла 155 л.с., а до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 9 секунд.