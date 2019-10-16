Технологии, которые изменят грузоперевозки навсегда

22:05

Сегодня мониторинг грузов в реальном времени стал возможным благодаря инфраструктуре, поддерживающей массовую и быструю передачу данных

Во Всемирную сеть входят более 10 миллиардов различных устройств, постоянно развивающийся Интернет существенно изменит способ отслеживания продукции в цепочке поставок, переводит socratcargo.ru

Билл Грин, старший технический специалист по технологиям упаковки в IBM Systems Group, в своем выступлении перед участниками конференции FTR 10 сентября заявил, что отслеживание выйдет далеко за рамки мониторинга местоположения, поскольку датчики становятся все более сложными. Его компания поставляет дорогостоящее серверное оборудование, вес которого может достигать тонны, по всему миру.

Для IBM важно знать не только, где конкретные грузы находятся в определенный момент, но и насколько качественно они были перевезены. Интернет позволяет отследить и этот вариант. За последние пять лет количество межмашинных устройств возросло на 300%, в то время как цены на микроэлектромеханические системы упали на 80%. «Технология становится дешевле, поэтому популярность ее выросла в разы», – сказал Грин.

Сегодня большинство существующих систем отслеживания используют отсканированные данные, но это не говорит грузоотправителю, что случилось с его продукцией между точками сканирования.

«Ущерб, когда что-то случается с грузом, особенно если речь идет о каком-либо продукте премиум-класса, может исчисляться несколькими миллионами долларов, причем, только за одну перевозку. Это является большой проблемой», – сказал Грин. – «В большинстве случаев у вас нет информации о том, как перевозится продукт. Созданы ли подходящие условия? Слишком высокая или слишком низкая температура? Может быть, коробка опрокинулась? Или ее уронили? Вы этого не знаете».

В прошлом Грин говорил, что IBM использовала неподключенные датчики. Они записывали информацию об ударах и вибрации, но данные должны были загружаться вручную. «Все это осуществлялось по факту обработки, а не в режиме реального времени», – сказал Грин. – «Если бы вашему продукту был нанесен ущерб, вы не могли бы точно определить, где это произошло. Вы могли бы догадаться, но не знали бы точно и не могли бы ничего доказать».

Сегодня мониторинг грузов в реальном времени стал возможным благодаря инфраструктуре, поддерживающей массовую и быструю передачу данных. Это огромное преимущество, по мнению Грина. «Мы можем значительно минимизировать многие из этих проблем еще до того, как груз прибудет к клиенту», – сказал он. – «Если, например, продукт поврежден, но ящик выглядит нормально, получатель открывает его, а ущерб составляет 1 миллион долларов, то, конечно, он будет сердиться. Если мы сможем доказать, что произошла порча товара, сможем проверить данный факт нарушения правил перевозки, и исправить ее, то это не повлияет на настроение клиента».

Далее, по словам Грина, следует составить карту цепочки поставок в режиме реального времени, где грузоотправители могут определить план цепочки поставок, от начального до конечного пункта. Например, если продукт требует перевозки в рефрижераторе, то следует заранее определить конкретные температуры охлаждения и нанести необходимые обозначения на карту. Грузоотправители также смогут контролировать барометрическое давление, температуру, положение, вибрацию, удар, наклон, движение и другие изменяющиеся параметры во время перевозки.

В настоящее время Билл Грин возглавляет проект IBM по отслеживанию поставок через устройства GPS. Данная технология предоставляет уведомления через IBM Watson в режиме реального времени на суперкомпьютер фирмы IBM, оснащённый системой искусственного интеллекта. Технология рассчитывает и проверяет маршруты, в том числе учитывая погоду и даже геополитические события. «В эти выходные состоятся протесты в Гонконге. Вы бы хотели попасть в Китай через Гонконг, как обычно, или найти альтернативный маршрут?» – рассуждал Грин.

Использование данной технологии IBM дает возможность избегать проблем или решать их максимально быстро, как только они возникают. С ее помощью можно точно определить, где произошли инциденты, а не спекулировать информацией. Таким образом, перевозчики станут более ответственными. Если будут замечены нарушения правил транспортировки, можно предложить им обучение для предотвращения неприятных ситуаций в будущем. «Для того чтобы выяснить, где находится тот или иной груз, как именно он перевозится, теперь требуются не дни, а минуты, и мы можем точно определить, где что находится, и устранить проблему до того, как товар попадет к покупателю», – сказал Грин.

Грузовики недалекого будущего

Тем временем стремительно развивается не только система отслеживания грузов, но и сами грузовики. Они тоже теперь являются частью сети Интернет. Вальтер Рентш, главный инженер международной консалтинговой фирмы Roland Berger, заявил, что сейчас в автомобильной промышленности акцент сместился с производства экологически чистых, эффективных и безопасных грузовых автомобилей на развитие массовой передачи данных и связи. Все идет к тому, по мнению Рентша, что скоро появятся грузовики с автономным управлением.

Вальтер Рентш считает, что автономные грузовики 4-го уровня станут реальностью примерно к 2025 году, или, в зависимости от законодательства, через несколько лет. Он отметил, что эксплуатация грузовика линейного рейса 8 класса стоит около 1,70 долл. США за милю, причем наибольшую часть составляют водитель (73 цента), топливо (37 центов), оборудование (26 центов) и техническое обслуживание (17 центов). По словам Рентша, каждая из этих затрат может быть снижена за счет подключения к сети Интернет и автоматизации.

Среди преимуществ использования таких грузовиков, Рентш назвал рост эффективности, экономию затрат, повышение безопасности и надежности, а также сокращение времени простоя. «Более точные поставки также принесут прибыль конечным клиентам», – добавил он.

«Сегодня рынок перешел от базовой телематики к глобальным решениям по управлению автопарком, которые будут развиваться в направлении полностью связанной цепочки поставок», – прогнозирует Рентш. Инженер также оценил примерную стоимость подключения и автоматизации в 18–36 миллиардов долларов США в год, что может обеспечить 5-10% экономии затрат для отрасли. «Это весьма примитивный расчет, но он показывает огромный потенциал, стоящий за автономизацией грузового транспорта», – сказал Рентш.

Что изменится в грузоперевозках в 2020 году

В 2018 году объем автогрузоперевозок в нашей стране вырос на 7,7% и достиг почти 815 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что рынок претерпевает не только количественные, но и структурные изменения. В частности, происходит его стремительная цифровизация.

Цифровые сервисы автоматизируют большинство процессов и облегчают перевозчикам решение многих повседневных задач. Например, появились мобильные приложения для заказа техники. Несмотря на то, что они только начали использоваться в грузоперевозках, их наличие нельзя не учитывать.

Структура рынка цифровых сервисов только формируется, но уже появились его лидеры, которые определенно станут постоянными ведущими игроками, предоставляющими качественные и разнообразные услуги. Например, сервис GetTransport.com предоставляет выбор 10 видов транспорта: легковые машины, «газели», самосвалы, автовозы, контейнеры, грузовики разного тоннажа.

Можно заказать различные услуги: от стандартного квартирного или офисного переезда до крупных международных рейсов. Также заказчик может точно подобрать транспорт, исходя из объема груза, чтобы не переплачивать за лишний тоннаж. Заявки выставляется на аукцион, где их видят все зарегистрированные перевозчики. Заказчикам нужно только выбрать.

Также явными лидерами рынка являются сервисы Smartseeds и Trucker. Обе компании сначала были перевозчиками сельскохозяйственной продукции – масличных культур и зерна, – и предоставляли сезонные услуги, затем они стали заниматься и другими видами грузов. В настоящее время наблюдается серьезный клиентский рост у обоих сервисов. Так, например, в планах на 2019-2020 сельскохозяйственном году у Trucker в планах перевезти более 2 миллионов тонн различных грузов.

Растущая популярность цифровых сервисов объясняется тем, что не просто удобны и всегда под рукой, они позволяют реально сэкономить на наемных работниках. В частности, функции диспетчера выполняются базами данных и алгоритмами. Другое их преимущество – возможность отслеживать местоположение транспорта перевозчика, точно рассчитывать время прибытия.

Это позволяет значительно сократить время простоя в очередях на погрузку/разгрузку, которое может достигать нескольких суток. Вместо этого грузовик может совершить дополнительный рейс по отдельной заявке. Таким образом, существенно возрастает эффективность работы транспорта. Именно поэтому цифровизация является наиболее приоритетным направления развития перевозочных компаний и сервисов.

Консолидация рынка

Развитие технического цифрового оснащения грузовиков неизбежно приводит к повышению конкурентоспособности транспортных компаний. Естественно, что крупные игроки, имеющие возможность позволить себе цифровое оборудование, находятся в более выигрышном положении, чем индивидуальные предприниматели. Это сильно усложняет положение мелких фирм, поскольку большая часть заказов уходит именно крупным транспортным компаниям. Пытаясь заработать, частники чаще выбирают междугородные рейсы или же вынуждены арендовать транспорт у своих же конкурентов.

К 2020 году ситуация усугубится тем, что крупные транспортные компании закупят много новой техники и цифрового оборудования и наймут больше сотрудников, а значит, существенно увеличат свои возможности перевозок. Конкурентная борьба приведет к совершенствованию систем трекинга и удаленного контроля параметров транспортировки.

Новые возможности для мелких перевозчиков

Очевидно, что рынок автогрузоперевозок уже невозможно представить без цифровых сервисов. В ближайшем будущем эксперты ожидают появление новых форматов и множества перевозчиков, из числа которых постепенно выделятся наиболее крупные.

Важно понимать, что цифровые сервисы открывают хорошие возможности именно для мелких перевозчиков. У крупных транспортных компаний свои правила и своя база клиентов, заказы на цифровых площадках им просто неинтересны. Им выгоднее создавать и продвигать собственные мобильные приложения.

Таким образом, небольшие перевозчики получают больше стабильных заказчиков. Конечно, им придется пересмотреть некоторые нюансы своей работы, чтобы подстроиться под правила сервисов, например, сделать транспортировку и отслеживание груза более прозрачными.

Цифровизация делает доступ к сервису грузоперевозок более простым для всех участников бизнеса. Грузовладельцам становится проще сделать заказ и проследить за перемещением груза. Перевозчикам же не нужно тратиться на дополнительную рекламу, достаточно зарегистрироваться в агрегаторе. Небольшим компаниям больше не нужно тратить много ресурсов на поиск клиентов, заработанные и сэкономленные средства они могут потратить на обновление автопарка и другие нужды.

Цифровые сервисы значительно упрощают заказ грузовых перевозок и нужны обычным людям, которым, например, нужно перевезти мебель и вещи из одной квартиры в другую. Мы привыкли решать большинство бытовых задач с помощью мобильных приложений. Если заказать грузовую машину станет так же просто, как такси, то другие способы заказа исчезнут сами собой.