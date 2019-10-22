В электронных ПТС обнаружены лазейки для новых мошеннических схем

15:54

Представители Объединенной лизинговой ассоциации рассказали, что переход на электронные ПТС может спровоцировать рост мошеннических схем на автомобильном рынке.

В частности, речь идет о том, что в настоящее время система не обязывает указывать в ЭПТС собственника автомобиля. Таким образом, покупатель автомобиля не может быть полностью уверенным, что человек, подписывающий с ним договор, действительно является собственником транспортного средства. Кроме того, нельзя узнать и о том, находится ли данный автомобиль в залоге или лизинге.

С данной проблемой человек может столкнуться и при покупке нового автомобиля, так как дилер может продать ему еще не выкупленный у производителя автомобиль.

При этом стоит отметить, что за необязательность внесения этих сведений ранее выступала ГИБДД.

Как сообщает «Коммерсант», Объединенная лизинговая ассоциация уже направила вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минцифры Константину Носкову предложение о создании онлайн-сервиса с доступом к информации о регистрации автомобилей в ГИБДД.