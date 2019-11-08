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В России появятся алкозамки на двигатель

18:06 8.11.2019
Вождение в нетрезвом виде
© KM.RU, Илья Шабардин
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В России начинается внедрение алкозамков на двигатели. Устройства уже прошли тестирования и, предположительно, будут интегрироваться в телематическую систему автомобиля. 

Первое время их предлагается использовать для профессиональных водителей, которые перед запуском двигателя будут проходить проверку алкотестером. Если концентрация паров этилового спирта превышает норму, то система заблокирует двигатель. Кроме того, проверка будет случайным образом активироваться в течение дня.

Ожидается, что алкозамок будет встроен в телематическое устройство «Элемент», что позволит транспортным компаниям контролировать состояние своих сотрудников, сообщает «За рулем».

Результаты теста и координаты автомобиля также будут передаваться на сервер компании «Лаборатория Умного Вождения» (внедряет продукт совместно с корпорацией ACS), которая будет предоставлять отчеты компании, к которой прикреплен сотрудник.

Отмечается, что данная система с успехом применяется в европейских странах, в России же подобный масштабный проект реализуется впервые.

Разработчики считают, что алкозамки позволят повысить безопасность на дорогах, а также будут полезны для городского транспорта, каршеринга и такси.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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09.11.2019, 03:14
Гость: Ray Bloom

Противоядие от этой штуковины простое,
надел противогаз и ... готово!
09.11.2019, 03:09
Гость: Евгений В

Это тоже идиотизм, как Крымский мост. Скоро будет, как в концлагере: шаг влево -расстрел. Закомплексовали уже до предела простых людей (не деток богачей), в роботов превращают, при чем совершенно бестолково и не эффективно.
08.11.2019, 22:40
Гость: Сердечник

Наши - взломают бессердечно.
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