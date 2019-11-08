В России появятся алкозамки на двигатель

18:06

В России начинается внедрение алкозамков на двигатели. Устройства уже прошли тестирования и, предположительно, будут интегрироваться в телематическую систему автомобиля.

Первое время их предлагается использовать для профессиональных водителей, которые перед запуском двигателя будут проходить проверку алкотестером. Если концентрация паров этилового спирта превышает норму, то система заблокирует двигатель. Кроме того, проверка будет случайным образом активироваться в течение дня.

Ожидается, что алкозамок будет встроен в телематическое устройство «Элемент», что позволит транспортным компаниям контролировать состояние своих сотрудников, сообщает «За рулем».

Результаты теста и координаты автомобиля также будут передаваться на сервер компании «Лаборатория Умного Вождения» (внедряет продукт совместно с корпорацией ACS), которая будет предоставлять отчеты компании, к которой прикреплен сотрудник.

Отмечается, что данная система с успехом применяется в европейских странах, в России же подобный масштабный проект реализуется впервые.

Разработчики считают, что алкозамки позволят повысить безопасность на дорогах, а также будут полезны для городского транспорта, каршеринга и такси.