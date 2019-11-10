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В Подмосковье заметили один из самых редких автомобилей за 160 млн руб.

15:15 10.11.2019

В подмосковных Химках возле грузового терминала в Шереметьево был замечен эксклюзивный автомобиль Apollo IE стоимостью около 2,3 млн евро (около 160 млн рублей).

Как пишет издание "Подмосковье сегодня", на сегодняшний день выпущено всего 10 таких автомобилей. Модель официально была представлена в 2017 году.

Автомобиль имеет двигатель мощнстью 780 л.с., скорость разгона - до 100 км/ч всего за 2,7 секунды.

Оперативно выяснить, кто мог привести такую машину в Россию, не удалось. 

Фото © vk.com/tipkhimki

Темы: Концептуальные автомобили, Спортивные автомобили
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Комментарии читателей
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10.11.2019, 20:20
Гость: Гость

Может папа одной скандально известной девушки лишенной водительского удостоверения, подарил ей в отместку за испытываемые проблемы с гражданством РФ
10.11.2019, 19:42
Гость: Бобориха

Вор честному не верит.
Уважаемые, не надо считать чужие деньги!
Меня другое волнует.
Где собираются разгоняться за 2,7 секунды до 100 км/час? Сколько будет жертв при такой езде?
10.11.2019, 19:34
Гость: Apollo IE

транзитом в Китай.
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